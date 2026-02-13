Pontedera celebra la sua “nonnina”: 105 anni per Giuliana Stacchini

Written by admin• 10:07 am• Pontedera, Attualità, Eventi/Spettacolo

PONTEDERA – Con i suoi 105 anni, compiuti giovedì 12 febbraio, Giuliana Stacchini è la cittadina più longeva di Pontedera, superando di pochi mesi altre due donne nate nel 1921. I festeggiamenti si sono svolti alla Rsa Leoncini, tra torta, candeline e una scenografia speciale, insieme agli operatori e agli ospiti della struttura.

A portare gli auguri anche il sindaco Matteo Franconi che, a nome dell’Amministrazione comunale, le ha consegnato un mazzo di fiori, sottolineando il forte legame con la città.

Originaria di Pontedera, Giuliana rappresenta un simbolo di coraggio, dignità e resilienza, avendo attraversato oltre un secolo di storia italiana.

In gioventù atleta appassionata, Giuliana Stacchini conserva ancora oggi uno spirito energico. Sempre curata ed elegante, lascia trasparire vitalità e carattere nei suoi occhi vivaci.

Last modified: Febbraio 13, 2026