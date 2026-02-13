Pisa – Milan. La presentazione del match e le probabili formazioni

Written by Antonio Tognoli• 12:00 pm• Pisa SC

PISA – Si accendono ancora una volta i riflettori sulla Cetilar Arena. Questa sera sarà la volta di Pisa – Milan anticipo della ventisettesima giornata. Dopo Inter e Juventus, tocca al Milan secondo della classe presentarsi sul prato dell’Arena Anconetani, forte delle sue 21 gare senza sconfitte. Nella notte più difficile dovrà scendere in campo un Pisa da battaglia, come ha chiesto il tecnico Hiljermark alla vigilia della partita. In occasione della sfida con i rossoneri indosseranno la quarta maglia celebrativa, presentata sui social dalla società nella giornata di giovedì.

di Antonio Tognoli

Nella formazione nerazzurra, orfana di Marius Marin per squalifica, potrebbe partire dal primo minuto Illing-junior nel tridente d’attacco formato da Moreo e Durosinmi. L’ex Juventino potrebbe portare quell’esperienza accumulata in bianconero e metterla a disposizione di un gruppo che non ha mai smesso di lottare dall’inizio del torneo. Le altre scelte sembrano ormai fatte. In difesa dovrebbe essere confermato il trio di Verona: Bozhinov, capitan Caracciolo e Canestrelli. A centrocampo al fianco di Aebischer spazio dal 1′ al nuovo acquisto Felipe Loyola. Sugli esterni sembra scontata la conferma di Tourè, mentre sulla corsia mancina ballottaggio tra Angori e Leris.

Il Milan alle prese con le assenze di Gimenez e Saelemaekers potrebbe proporre un 3-5-2. Davanti a Maignan ballottaggio Tomori-De Winter, con Gabbia e Pavlovic che completeranno il terzetto difensivo. A centrocampo Modric e Rabiot al fianco di Fofana comporranno il centrocampo a cinque completato dai “quinti”: Athekame a destra e Bartesaghi a sinistra. In attacco con Pulisic recuperato, ma non al meglio, ballottaggio Loftus-Cheek-Leao per una maglia al fianco di Nkunku.

PISA – MILAN, LE PROBABILI FORMAZIONI

PISA (3-4-3): 22 Scuffet; 2 Bozhinov, 4 Caracciolo, 5 Canestrelli; 15 Tourè, 35 Loyola, 20 Aebischer, 3 Angori; 19 Illing-junior, 32 Moreo, 17 Durosinmi. A disp. 12 Nicolas, 34 Guizzo, 26 Coppola, 33 Calabresi, 7 Leris, 8 Hojholt, 9 Meister, 10 Tramoni, 11 Cuadrado, 14 Akinsanmiro, 21 Stengs, 36 Piccinini, 81 Stojikovic, 99 Lorran. All. Oscar Hiljemark.

MILAN (3-5-2): 16 Maignan; 23 Tomori, 46 Gabbia, 31 Pavlovic; 24 Athekame, 19 Fofana, 14 Modric, 12 Rabiot, 23 Bartesaghi; 18 Nkunku, 8 Loftus-Cheek. A disp. 1 Terracciano, 37 Pittarella, 5 De Winter, 27 Odogu, 2 Estupinian, 30 Jashari, 4 Ricci, 9 Fullkrug, 10 Leao, 11 Pulisic. All. Massimiliano Allegri.

ARBITRO: Fabbri della sezione di Ravenna (Ass. Imperiale-Passeri). Quarto uomo: Mariani. VAR Piccini. AVAR Serra

Last modified: Febbraio 13, 2026