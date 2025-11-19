Il Castello dei Vicari si illumina di blu per i diritti dell’infanzia

Written by admin• 10:19 am• Casciana Terme Lari

CASCIANA TERME LARI- Il 20 novembre ricorre la Giornata internazionale dell’Infanzia e dell’Adolescenza, istituita per ricordare l’adozione dei principali documenti dedicati alla tutela dei diritti dei più giovani. Tra questi, la Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, approvata proprio il 20 novembre 1989 e giunta al suo 36° anniversario, rappresenta una pietra miliare: è il primo testo internazionale che riconosce bambine, bambini e adolescenti come persone titolari di diritti, con idee e opinioni da ascoltare e rispettare.

Il Comune di Casciana Terme Lari partecipa anche quest’anno alla campagna nazionale “Go Blue”, promossa da UNICEF Italia e ANCI, illuminando di blu il Castello dei Vicari, uno dei luoghi più identitari e rappresentativi del territorio.

«Illuminare il Castello dei Vicari – spiega l’Assessore alla Cultura Alessandra Dal Canto – è un modo per ribadire l’impegno dell’Amministrazione verso bambine, bambini e adolescenti. Che si tratti di potenziare i servizi scolastici, ampliare l’offerta formativa, promuovere progetti FSE come Comunità in cammino per l’inclusione o valorizzare un luogo simbolico, il messaggio è lo stesso: Casciana Terme Lari è una comunità che crede nei diritti e nell’importanza dell’educazione. Sono azioni che parlano e raccontano un territorio che cresce insieme ai suoi ragazzi e se ne prende cura con visione e responsabilità».

«Colorare di blu il Castello dei Vicari in questa giornata – aggiunge l’Assessore ai Lavori Pubblici Rossana Sordi – è anche un gesto di valorizzazione del nostro patrimonio artistico, che grazie alla campagna nazionale UNICEF potrà essere apprezzato e riconosciuto anche oltre i confini comunali».

L’iniziativa si inserisce all’interno del programma UNICEF “Città amiche dei bambini e degli adolescenti” e richiama l’attenzione sull’importanza di garantire a ogni minore diritti, opportunità e protezione, in un mondo dove persistono sfide rilevanti, come la povertà che colpisce 663 milioni di bambini, privando molti di loro dei bisogni fondamentali per crescere e svilupparsi.

L’illuminazione del Castello dei Vicari sarà visibile da giovedì 20 novembre.

Appuntamento a Lari, in Piazza Matteotti, giovedì 20 novembre alle ore 17.30.

Novembre 19, 2025