Grande successo per l’asta solidale del Liceo Artistico Russoli: raccolta una cifra record per sostenere tre ong attive nella Striscia di Gaza

Written by admin• 10:11 am• Pisa, Attualità, Eventi/Spettacolo, TOP NEWS HOME PAGE

PISA- Sabato scorso il Liceo Artistico Russoli di Pisa e Cascina ha vissuto una straordinaria giornata di solidarietà, accogliendo un pubblico numerosissimo e raccogliendo una somma oltre le aspettative. Il ricavato sarà interamente devoluto – in parti uguali – a tre organizzazioni impegnate nella Striscia di Gaza: Emergency (assistenza sanitaria di base), Medici Senza Frontiere (presidio sanitario a Gaza City) e Un Ponte Per (progetto “Acqua per Gaza”).

L’iniziativa è nata dalla forte volontà di studentesse e studenti, consapevoli delle condizioni drammatiche in cui vivono i loro coetanei a Gaza, senza scuola da più di due anni e privati di beni essenziali come acqua, cibo e rifugi. Al loro fianco hanno lavorato ex alunni, collaboratori e numerosi docenti che hanno contribuito all’organizzazione dell’asta, mettendo a disposizione competenze e strumenti creativi.

Un ringraziamento speciale va anche ai tanti cittadini che hanno partecipato all’evento nella sede di via San Frediano, partecipando con entusiasmo alle offerte per aggiudicarsi opere realizzate da studenti, insegnanti e artisti: disegni, incisioni, acquerelli, dipinti, sculture, lavori in vetro, modellini architettonici e molto altro.

Determinante è stata la generosità di importanti artisti – tra cui Giuseppe Bartolini, Francesco Barbieri, Gianni Lucchesi, Giulio Noccioli, Delio Gennai, Anita d’Orazio, Ilenia Rosati, Caterina Sbrana, Gabriele Mallegni e i Santini del Prete – che hanno donato alcune loro opere contribuendo al successo dell’iniziativa.

Il Russoli dà ora appuntamento al primo Open Day, in programma domenica 23 novembre alle ore 15, per chi desidera conoscere da vicino la scuola e le sue attività.

Last modified: Novembre 19, 2025