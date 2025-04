“Il Carnevale degli animali” chiude la rassegna Primavera di Danza Musica Teatro 2025

Written by admin• 1:10 pm• Eventi/Spettacolo, Pisa

PISA- omenica 4 maggio alle ore 17.00 ai Teatri di Danza e delle Arti in Corte Sanac 97-98 a Pisa, si conclude l’edizione 2025 della rassegna “Primavera di Danza Musica Teatro”, diretta da Flavia Bucciero e Salvatore Dell’Isola, con l’atteso spettacolo “Il Carnevale degli animali”.

Protagonisti saranno Niccolò Buscemi e Donatella Binelli al pianoforte, insieme all’attore Marco Di Stefano, per un viaggio musicale e narrativo ispirato all’opera di Saint-Saëns, tra favola, ironia e riflessioni sulle virtù e debolezze umane. Un’esibizione che unisce musica descrittiva, immagini in movimento e citazioni musicali in chiave umoristica e poetica.

Al termine dello spettacolo, degustazione di cioccolato a cura di Manufatto Cacao di Cecilia e Paul de Bondt.

Biglietti (inclusa degustazione):

Intero: €10

Ridotto: €8 (bambini fino a 8 anni, residenti nei quartieri Porta a Mare, Barbaricina, Cep)

Prenotazione consigliata:

Email: concorda.promozione@gmail.com

WhatsApp: 342 0787727

Last modified: Aprile 29, 2025