Pontedera piange Stefano Tognarelli: fu assessore e consigliere comunale per oltre un decennio

Pontedera

PONTEDERA – È scomparso nelle scorse ore all’età di 64 anni Stefano Tognarelli, figura di spicco della vita amministrativa pontederese. Eletto consigliere comunale per la prima volta nel 1999, ha ricoperto il ruolo di assessore comunale per due mandati consecutivi: dal 2004 al 2009 nella giunta guidata da Paolo Marconcini e poi dal 2009 al 2014 sotto la guida del sindaco Simone Millozzi, in un esecutivo in cui sedeva anche l’attuale sindaco Matteo Franconi.

Tognarelli è stato ricordato oggi in apertura del Consiglio Comunale dal presidente Marco Salvadori, che ha evidenziato il suo impegno “per il territorio e nel volontariato”. Parole di affetto e stima anche dal sindaco Franconi, che ha ricordato la sua “attenzione, disponibilità e dedizione alla città. Un assessore instancabile, sempre al servizio di tutti, con il pensiero rivolto a Pontedera e ai suoi concittadini”.

L’ex sindaco Marconcini ha sottolineato come fosse “presente e connesso al suo lavoro”, mentre Millozzi ha definito Tognarelli “un amministratore legato al territorio e alla comunità”.

I funerali si terranno domani, mercoledì, alle ore 15.30 presso il Duomo di Pontedera.

Aprile 29, 2025