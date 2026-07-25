Igiene e Medicina preventiva, riconoscimento europeo per la Scuola di specializzazione dell’Università di Pisa

Written by Redazione• 10:39 am• Pisa, Attualità, Cultura

PISA – Assegnato il Certificato di Excellence Recognition dell’APHEA. Valutati qualità della formazione, competenze degli specializzandi e rapporti con il territorio e le strutture sanitarie.

La Scuola di specializzazione in Igiene e Medicina preventiva dell’Università di Pisa ha ottenuto il Certificato di Excellence Recognition dell’APHEA, l’Agency for Public Health Education Accreditation, ente internazionale indipendente che valuta e accredita i programmi formativi in sanità pubblica in Europa.

Il riconoscimento è stato ritirato dalla professoressa Caterina Rizzo durante il primo Annual Meeting di ASPHER, l’Association of Schools of Public Health in the European Region, che riunisce le scuole e i programmi europei di sanità pubblica. L’incontro si è svolto a Milano dal 15 al 18 luglio 2026.

Il certificato è arrivato al termine di un articolato percorso di valutazione, che ha previsto l’analisi della documentazione relativa al programma formativo e una visita virtuale condotta da una commissione internazionale di esperti. La commissione ha incontrato docenti, personale e medici in formazione specialistica.

L’esame ha riguardato gli obiettivi didattici, l’organizzazione del curriculum, le competenze acquisite dagli specializzandi, i sistemi di controllo della qualità e il collegamento con il territorio e le strutture sanitarie di riferimento.

«È un risultato che premia il lavoro dell’intera squadra della Scuola, composta da docenti, personale tecnico-amministrativo e medici in formazione, e che conferma la solidità del nostro percorso formativo nel confronto con gli standard europei», commenta la professoressa Caterina Rizzo.

«Un riconoscimento di questo tipo – prosegue – rafforza l’attrattività internazionale della nostra offerta e la capacità di preparare professionisti della sanità pubblica pronti ad affrontare le sfide dei prossimi anni, dalla prevenzione delle malattie infettive alla sorveglianza epidemiologica, fino all’approccio One Health».

Al percorso di accreditamento hanno contribuito, insieme al direttore della Scuola Angelo Baggiani e alla professoressa Caterina Rizzo, Erica De Vita, Beatrice Casini, Andrea Porretta, Lara Tavoschi e Alessandra Zanella, oltre ai medici in formazione e ai tutor della rete presenti nell’Azienda Usl Toscana Nord Ovest.

La Scuola di specializzazione in Igiene e Medicina preventiva afferisce al Dipartimento di Ricerca traslazionale e delle nuove tecnologie in medicina e chirurgia dell’Università di Pisa. Il percorso forma medici specialisti destinati a operare nei servizi di prevenzione, nelle direzioni sanitarie, nelle agenzie regionali e nazionali di sanità pubblica e negli organismi internazionali.

Last modified: Luglio 25, 2026