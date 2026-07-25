Cenaia, odontoiatria estetica: riconoscimento internazionale per Chiara Coli

Written by Redazione• 10:43 am• Cenaia, Cultura, Eventi/Spettacolo, Pisa

CENAIA – La fondatrice del Chiara Coli Smile Studio di Cenaia nominata Affiliate Member della European Academy of Esthetic Dentistry.

Importante riconoscimento internazionale per la dottoressa Chiara Coli, fondatrice del Chiara Coli Smile Studio di Cenaia, in provincia di Pisa, nominata Affiliate Member della European Academy of Esthetic Dentistry durante lo Spring Meeting dell’Accademia, che si è svolto a Barcellona.

L’EAED è una delle più autorevoli e selettive società scientifiche internazionali dedicate all’odontoiatria estetica. Riunisce professionisti provenienti da numerosi Paesi e rappresenta un punto di riferimento per la ricerca, l’innovazione e lo sviluppo dei moderni protocolli clinici nel settore dell’estetica dentale.

L’ammissione come Affiliate Member avviene attraverso un processo di valutazione scientifica, sostenuto da componenti già appartenenti all’Accademia, e attesta la qualità del percorso clinico e formativo del candidato.

La nomina premia il percorso professionale costruito negli anni da Chiara Coli attraverso una costante attività di aggiornamento, ricerca e confronto con le principali realtà scientifiche internazionali.

Laureata con 110 e lode in Odontoiatria e Protesi dentaria all’Università di Pisa, nel 2014 ha fondato il proprio studio a Cenaia con l’obiettivo di sviluppare una realtà specializzata nell’odontoiatria estetica moderna, basata su un approccio etico, minimamente invasivo e personalizzato.

Nel corso della propria formazione ha partecipato a congressi e percorsi internazionali dedicati all’estetica dentale, investendo nell’aggiornamento professionale per applicare nella pratica clinica protocolli condivisi nei principali contesti scientifici.

Alla base dell’attività dello studio c’è il “Metodo Sorriso Sartoriale”, un approccio che pone al centro la persona. Ogni percorso parte dall’ascolto, dall’analisi estetica e funzionale e dalla progettazione personalizzata del sorriso, con l’obiettivo di ottenere risultati naturali e armoniosi, rispettosi dell’identità del paziente.

«L’estetica dentale non significa creare sorrisi tutti uguali – spiega Chiara Coli –. Significa valorizzare ciò che rende unica ogni persona. Per questo riteniamo che l’ascolto, la progettazione personalizzata e il massimo rispetto dei tessuti dentali siano il punto di partenza di ogni trattamento».

Per il Chiara Coli Smile Studio, la nomina rappresenta non solo un traguardo professionale, ma anche la conferma della possibilità di offrire in provincia di Pisa cure ispirate ai più elevati standard internazionali.

«Entrare a far parte dell’EAED è motivo di grande orgoglio, ma soprattutto una responsabilità – aggiunge Coli –. Significa continuare a studiare, confrontarsi con colleghi provenienti da tutto il mondo e trasferire ogni giorno questa esperienza nella pratica clinica, affinché i pazienti possano beneficiare delle conoscenze e dei protocolli più aggiornati».

Oggi lo studio accoglie pazienti provenienti da tutta la Toscana e propone percorsi personalizzati di odontoiatria estetica e restaurativa fondati su innovazione, ricerca scientifica ed empatia.

Last modified: Luglio 25, 2026