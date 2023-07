I Kapovolti vincono si aggiudicano il Trofeo Mau Ovunque per il quarto anno consecutivo sui campi del Pisa Ovest

Scritto da admin• 10:45 am• Pisa SC

PISA – Un weekend da incorniciare in tutti i sensi, quello che si è svolto sabato 1 e domenica 2 luglio 2023 presso gli Impianti Sportivi del Pisa Ovest per celebrare la XXII Edizione del “Mau Ovunque“, torneo organizzato dai Gruppi della Curva Nord per onorare la memoria di Maurizio Alberti, tragicamente scomparso dopo il malore che lo aveva colpito nel corso della gara Spezia-Pisa del 24 gennaio 1999.

di Giovanni Manenti

Un’edizione da record, pertanto, sia per l’affluenza di pubblico che, specie nella giornata di sabato, ha voluto abbinare il ricordo di Maurizio alla possibilità di cenare in tutta tranquillità nello spazio riservato, oltre che assistere alle partite – ivi compreso un Mini Tornei a tre fra “Vecchie Glorie” nerazzurre – che per l’esito conclusivo che ha visto l’ennesimo trionfo dei Kapovolti che si sono aggiudicati il Trofeo per il quarto anno consecutivo, nonché ottava affermazione nelle ultime nove edizioni, pur se, stavolta, hanno dovuto faticare non poco per avere ragione della freschezza dei giovani rappresentanti del Pontasserchio, ma andiamo con ordine.

Le 8 squadre iscritte al Torneo si sono suddivise in due Gironi da quattro formazioni ciascuno, con il primo composto da RANGERS, WANDERERS, PONTASSERCHIO e gli austriaci dello STURM GRAZ, mentre del secondo fanno parte KAPOVOLTI; SCONVOLTS, SVITATI e BELLA MI’ PISA/SANT’ANNA che si sono affrontate sabato 1 luglio in partite da 30′ ciascuna con le prime due classificate a qualificarsi per le semifinali dell’indomani.

Questi i risultati del Girone A: Wanderers-Rangers 4-0; Sturm Graz-Rangers 3-2; Pontasserchio-Wanderers 3-1; Sturm Graz-Pontasserchio 3-1; Sturm Graz-Wanderers 4-4 e Pontasserchio-Rangers 3-1 per una Classifica che recita STURM GRAZ p..7, PONTASSERCHIO p.6, Wanderers p.4 e Rangers p.0.

Questi i risultati del Girone B: Kapovolti-Sconvolts 3-2; Svitati-Bella Mi’ Pisa 1-1; Kapovolti-Bella Mi’ Pisa 2-0; Svitati-Sconvolts 3-1; Kapovolti-Svitati 3-0 e Sconvolts-Bella Mi’ Pisa 3-1 per una Classifica che recita KAPOVOLTI. p.9, SVITATI p.4, Sconvolts p.3 e Bella mi’ Pisa p.1.

Le due semifinali in programma alle ore 18 di domenica 2 luglio – stavolta con previsti due tempi da 20′ ciascuno, così come per la Finale – sarebbero dunque state Kapovolti-Pontasserchio e Sturm Graz-Svitati, ma il fatto che gli austriaci siano dovuti rientrare in patria ha fatto sì che, con Pontasserchio a prenderne in posto, le stesse siano diventate Kapovolti-Wanderers e Pontasserchio-Svitati, per due incontri che non hanno avuto letteralmente storia, con i Kapovolti ad imporsi per 6-0 e Pontasserchio per 4-0, così che la prevista semifinale Kapovolti-Pontasserchio si trasforma nell’atto conclusivo per la conquista del Torneo.

Sfida che va in scena alle ore 21 di domenica 2 luglio dopo che, nel frattempo, il campo è a disposizione per dare spazio ai numerosi bambini che sognano di poter un giorno diventare loro stessi protagonisti del MAU OVUNQUE oppure, chissà mai, calcare terreni di gioco ben più importanti, oltre che alle due finaliste per prepararsi a dovere per la Finalissima che vede i giovani del Pontasserchio mettere in mostra un calcio veloce e con scambi rapidi di prima intenzione che consente loro di portarsi sul 2-0 prima di subire la reazione degli “invincibili” che riescono a raggiungere la parità sul 2-2.

Lungi dall’arrendersi, il Pontasserchio rimette la testa avanti con il punto del 3-2, prima che i Kapovolti debbano fare ricorso alla maggiore esperienza dei propri giocatori e, dopo il nuovo pareggio ottenuto sul 3-3 piazzano l’uno-due decisivo, con l’ultima rete proprio in chiusura a certificare l’ennesimo trionfo per 5-3, con agli sconfitti, oltre ai meritati applausi, anche la consolazione di vedere il proprio rappresentante Filippi premiato come “Miglior Giocatore del Torneo”.

Come ricordato, durante la giornata di sabato si è svolto anche un Mini Torneo delle “Vecchie Glorie” nerazzurre, suddivise in tre squadre così composte, PISA – Andrea Bottone, Andrea Chiarentini, Eros Pisano, Vitaliano Bonuccelli ed Alberto Francesconi – PISA NON SI PIEGA – Matteo Riccetti, Riccardo Bettini, Ciro Capuano, Alessandro Muoio e Giacomo Lorenzini e MAU OVUNQUE – Jack (portiere in prestito dagli SVITATI), Alessandro Andreini, Emiliano Niccolini, Baroni, Federico Balestri, Jacopo Balestri e Edgar Cani.

La prima gara ha visto PISA NON SI PIEGA prevalere per 4-3 su MAU OVUNQUE, stesso risultato con cui PISA ha superato la formazione dei MAU OVUNQUE, così che a decidere le sorti del Mini Torneo (con assoluta parità di punti e differenza reti) è stata la sfida fra PISA e PISA NON SI PIEGA, con i primi ad imporsi per 3-2 grazie alle reti di Francesconi ed una doppietta di Eros Pisano, mentre per gli avversari sono andati a segno Muoio e Capuano.

Ed, alla domenica sera, grande festa con le premiazioni ed i cori ed i canti dei numerosi tifosi presenti ed un “arrivederci” al 2024 per un appuntamento oramai definitivamente calatosi tra le tradizioni dell’estate pisana (e nerazzurra, ovviamente)

