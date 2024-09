Guido Pagliuca: “Abbiamo battuto il Pisa perché abbiamo dato tutto”

Scritto da admin• 5:11 pm• Pisa SC

PISA – Guido Pagliuca, allenatore della Juve Stabia ha parlato al termine della partita contro il Pisa. Queste le sue parole che abbiamo raccolto dal portale Pianeta serie B

di Maurizio Ficeli

Meriti al gruppo. “Bisogna dare i meriti a un gruppo eccezionale, che ha reagito molto bene dopo la partita di Modena, dov’eravamo andati sotto-ritmo. Dobbiamo essere molto equilibrati in come analizziamo il match, non vogliamo entrare in alcun giochino sulle montagne russe, abbiamo un obiettivo chiaro e per raggiungerlo dobbiamo giocare con l’adrenalina addosso. Siamo partiti con quattro giovani dal primo minuto e abbiamo finito con 6, dobbiamo mettere questo furore. È la vittoria anche di Castellammare e dei nostri tifosi, ieri dopo l’allenamento ci sono stati molto vicini, hanno chiesto di vedere in campo il loro DNA: gente che lotta, corre, arde. Complimenti anche alla società: il presidente dopo Modena è venuto nello spogliatoio e ha fatto un plauso ai ragazzi per i punti ottenuti fino a quel punto, ma menziono anche il direttore e tutti i dirigenti.

Umiltà. “Siamo felici, ma con umiltà dobbiamo capire che giocare come oggi ci semplifica le cose, perché mettere velocità e ritmo ti fa trovare più giocatori smarcati, ci muoviamo meglio e arriviamo all’ultimo passaggio con una-due linee più pulite, questo ci permette di presentarci davanti alla porta con più frequenza. È stata la partita perfetta? È sicuramente una delle migliori, questo gruppo ha grandi margini di miglioramento, ma sottolineo come questi escano con l’entusiasmo e con la vicinanza della piazza. Andremo avanti, inciamperemo altre volte, è normale, il nostro obiettivo è salvarci l’ultima domenica. Dobbiamo essere umili: oggi abbiamo battuto il Pisa perché abbiamo dato tutto”.

Protagonisti con il pallone. “Avere la bava alla bocca, ma senza togliere nulla al gioco: non dobbiamo giocare in maniera lenta, dobbiamo essere protagonisti con il pallone, oggi l’abbiamo fatto. Maistro? È un ragazzo di qualità, ha altissimi valori morali, è taciturno ma è sempre disponibile. Sono molto contento della persona oltre che del giocatore, perché è una persona eccezionale. Castellammare merita tutto ciò, sono contento per la Sud che ci ha spinto, così come tutto lo stadio. Buglio? Erano necessarie le sue caratteristiche, sa fare tante cose e ha fatto bene in molti ruoli, sta crescendo. Leone fuori? Per me è un giocatore fortissimo, stratosferico, ha dato tantissimo in queste 6 partite, arriverà davvero in alto. Oggi doveva tirare un attimino il fiato, ha sempre giocato, è una scelta esclusivamente di questo tipo. La nostra difesa? È forte quando tutta la squadra corre. Devono farlo tutti, da Adorante a Thiam. Il titolo che vorrei domani sui giornali? Juve Stabia, calma e gesso“.

La foto di Guido Pagliuca (foto tratta da www.cronachedellacampania.it)

Last modified: Settembre 29, 2024