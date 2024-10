Grande successo per la Giornata d’Autunno del FAI a Palaia: oltre 700 visitatori esplorano il borgo

Scritto da admin• 9:58 am• Palaia

PALAIA – Affluenza oltre le aspettative per la Giornata d’Autunno del FAI a Palaia, svoltasi domenica 13 ottobre. Più di 700 persone hanno esplorato le vie del borgo, scoprendo i suoi tesori storici, e molti hanno approfittato della visita per fermarsi nei ristoranti locali o alla 38ª Mostra Mercato del Tartufo di Forcoli.

“È stato emozionante vedere il capoluogo animato da visitatori in fila per scoprire le nostre bellezze. Ringrazio la Delegazione FAI di Pisa e tutti i volontari che hanno reso possibile questo evento, così come le associazioni Pubblica Assistenza di Palaia e le Misericordie di Forcoli e Montefoscoli per il servizio navetta, e la Parrocchia di Palaia e Partino. L’unione fa la forza!” ha dichiarato la Sindaca Marica Guerrini.

Durante la giornata sono stati aperti al pubblico, con visite guidate a cura del FAI e dei volontari, la Pieve di San Martino, la Chiesa di Sant’Andrea, il Palazzo Comunale con le sale affrescate e il giardino, oltre al muro di Ferdinando e il famoso detto “Peggio Palaia”.

“Ci auguriamo che i visitatori abbiano apprezzato il nostro borgo e tornino presto. Palaia è ricca di storia e curiosità da scoprire. È stato speciale anche il contributo del circolo letterario SOM(O)S lettori, che ha presentato il progetto ‘Librerie di strada’, presto attivo in tutte le frazioni in collaborazione con l’Amministrazione” ha aggiunto la consigliera delegata alla cultura Eleonora Tomba.

