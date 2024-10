Mario Giorgi dell’Università di Pisa riceve il Dottorato honoris causa in Thailandia

Scritto da admin• 10:11 am• Attualità, Cultura, Pisa

PISA – Mario Giorgi, docente di Farmacologia e Tossicologia Veterinaria presso l’Università di Pisa, ha ricevuto un prestigioso riconoscimento alla carriera. L’8 ottobre a Bangkok, è stato insignito del titolo di dottore di ricerca honoris causa in Medicina Veterinaria dalla Kasetsart University, una delle migliori università pubbliche della Thailandia e terzo ateneo più antico del Paese, fondato nel 1943. La Facoltà di Medicina Veterinaria dell’università thailandese ha conferito il titolo a Giorgi per le sue “ineguagliabili capacità e il contributo dato all’apprendimento, alla scienza e alla società nel campo della Medicina Veterinaria“.

Giorgi ha espresso gratitudine per il sostegno ricevuto dall’Università di Pisa, dai suoi dipartimenti e dai colleghi che hanno facilitato la sua attività di ricerca e insegnamento.

Docente a Pisa dal 2001, Giorgi ha una laurea in chimica farmaceutica e una in farmacologia applicata. Ha lavorato come “visiting professor” in vari Paesi e si occupa di innovazione nella terapia del dolore e protocolli terapeutici antiinfettivi in medicina veterinaria. È editore di una rivista internazionale di settore, consulente scientifico e autore di oltre 220 articoli scientifici.

Last modified: Ottobre 14, 2024