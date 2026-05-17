Pisa – Napoli 0-3. Il Napoli passeggia alla Cetilar Arena

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E’ un triste congedo alla serie A per il Pisa. McTominay, Rrahmani e Hojlund firmano la Champions per Conte

PISA – Il Napoli batte il Pisa (3-0) con due gol nella prima mezzora del match di McTominay e Rrahmani e la rete nel recupero di Hojlund e accede alla prossima Champions League, per i nerazzurri il congedo dalla Cetilar Arena è triste con il verdetto della retrocessione già scritto dopo la gara con il Lecce. Quattro punti nelle quattordici gare disputate per mister Hiljemark sono davvero un magro bottino per una squadra, che soprattutto dopo l’addio di mister Gilardino ha dimostrato di non reggere l’urto della categoria.

di Antonio Tognoli

PRE GARA. Hiljemark deve fare a meno degli squalificati Loyola e Bozhinov, oltre che degli infortunati Tramoni, Denoon e Coppola. Il tecnico svedese conferma Semper in porta e Calabresi, Caracciolo, Canestrelli in difesa. In mezzo Akinsanmiro, Aebischer e, Hojholt, con Leris e Angori sugli esterni. In avanti il tandem Moreo–Stojilković. Conte, a secco di successi da due giornate di fila, punta su Meret tra i pali. In difesa ci sono Beukema, Rrahmani e Buongiorno. A centrocampo Lobotka e McTominay, che saranno affiancati sugli esterni da Di Lorenzo e Spinazzola. Hojlund sarà il riferimento offensivo, supportato alle spalle da Elmas e Alisson Santos.

IL PRIMO TEMPO. Pisa in maglia nerazzurra, Napoli in bianco con inserti azzurri sulla maglia. Il calcio d’inizio è del Pisa che gioca da destra verso sinistra rispetto al nostro punto di osservazione in tribuna stampa. Si gioca al piccolo trotto, Il Pisa mantiene le posizioni e si chiude per poi tentare di ripartire in contropiede. “E’ una questione di rispetto. Vi abbiamo sostenuto fino a quando ci avete messo impegno, grinta e sudore. Ci avete deluso e non ci meritate. Il prossimo anno non faremo sconti a nessuno. Chi rimane a Pisa dovrà essere degno di questa gente“.

Chiaro il messaggio della Curva Nord Maurizio Alberti che aggiunge: “Questa curva non retrocede“.

Tornando al campo per il Napoli ci provaElmas, conclusione murata da Angori. Da fuori area per gli azzurri ci prova Beukema, Semper blocca senza problemi. Il Napoli però passa al minuto 21: passaggio filtrante di Lobotka, sponda di Hojlund per McTominay che dal limite dell’area trafigge Semper. Il pallone tocca il palo e termina in rete: 0-1. Gara sbloccata per i partenopei. Il Pisa prova a reagire subito. Bella azione di Hojholt, ma c’è un malinteso Calabresi – Leris e il Napoli si salva. Sul capovolgimento di fronte Semper salva in corner sul tiro cross diAlisson Santos. Sugli sviluppi del corner, il terzo per gli azzurri, calciato da Elmas, stacca di testa Rrahmani, Semper in tuffo tocca la sfera ma non riesce a salvare: 2-0. Forneau accorda la rete affidandosi alla goal line tecnology. Notte fonda per il Pisa Sporting Club sotto di due non ancora alla mezzora di gara. Il Pisa cerca di rispondere alNapoli: cross di Angori da sinistra per il tiro al volo di Stojilkovic che termina alto sopra la traversa. Risponde il Napoli con l’ennesimo tentativo di Elmas, che costringe Semper al prodigioso intervento che salva il Pisa dalla terza capitolazione al minuto 38. Proprio sull’ultima azione del primo tempo il Pisa ha la possibilità di accorciare le distanze: Akinsanmiro apre a sinistra per Moreo il quale crossa in mezzo, Buongiorno “liscia” l’intervento, la palla perviene a Stojilkovic che da due passi non riesce a superare Meret che si oppone con il corpo. La prima frazione di gara finisce 2-0 per il Napoli dopo un minuto di recupero con i partenopei che chiudono la prima parte con un possesso palla del 72%.

IL SECONDO TEMPO. Nessun cambio ad inizio ripresa nei due schieramenti. Moreo ci prova subito per il Pisa, ma Meret toglie ancora il pallone dalla porta del Napoli. Palla in corner. Dal successivo angolo Caracciolo stacca più in alto di tutti, ma la palla termina alta. Intanto la Curva Nord Maurizio Alberti ricorda con uno striscione la piccola Alessia scomparsa a Palermo pochi giorni fa. Sul campo intanto si accende un piccolo parapiglia tra Calabresi ed Elmas nei pressi della porta di Semper. Fourneau ammonisce entrambi. Primi cambi nelle due formazioni: nel Napoli: dentro De Bruyne ed Olivera per Elmas e Buongiorno. Nel Pisa fuori Stojilkovic e Akinsanmiro, dentro Piccinini e Meister. In campo succede poco o nulla. La Curva del Pisa continua ad incitare i suoi beniamini. Gioco fermo al minuto 69 con Moreo che rimane a terra ed è costretto al cambio. Applausi per lui da parte di tutto lo stadio. Al suo posto Vural. Al 70′ fuori anche Calabresi e Leris, dentro Tourè e Cuadrado. Il Pisa a questo punto passa a quattro in difesa con Tourè a fare il terzino destro, Vural e Piccinini dietro a l’unica punta Meister. Intanto il direttore di gara sventola il giallo per Caracciolo e Alisson Santos. Poco dopo ancora due cambi per Conte: fuori Spinazzola e Alisson Santos, dentro Gutierriez e Vergara. Davvero poche emozioni in questa ripresa contrassegnata dal tifo della Nord e dai cambi dei due allenatori. Il Napoli nel recupero sigla il terzo gol con Hojlund che mette a segno l’undicesimo sigillo di questo campionato appoggiando in porta un cross da destra del nuovo entrato Mazzocchi: 3-0. Per il resto poche emozioni e poco spettacolo. Il congedo dalla serie A è molto triste.

PISA – NAPOLI 0-3

PISA (3-5-2): Semper; Calabresi (70′ Tourè), Caracciolo, Canestrelli; Angori, Akinsanmiro (60′ Piccinini), Aebischer, Hojholt, Leris (70′ Cuadrado); Moreo (69′ Vural), Stojilkovic (60′ Meister). A disp. Nicolas, Scuffet, Marin, Durosinmi, Illing-junior, Stengs, Albiol, Bettazzi. All. Oscar Hijlemark.

NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Beukema, Rrahmani, Buongiorno (58′ Olivera); Di Lorenzo (88′ Mazzocchi), Lobotka, McTominay, Spinazzola (79′ Gutierrez); Elmas (58′ De Bruyne), Alisson Santos (79′ Vergara); Hojlund. A disp. Contini, Milinkovic, Jesus, Gilmour, Giovane, Anguissa. All. Antonio Conte.

ARBITRO: Fourneau della sezione di Roma 1 (Assistenti Preti-Biffi). Quarto uomo: Galipò. VAR Maggioni AVAR Camplone.

RETI: 21′ McTominay (N), 27′ Rrahmani (N), 92′ Hojlund

NOTE: giornata di sole, temperatura intorno ai 19 gradi. Ammoniti Calabresi (P), Elmas (N), Caracciolo (P), Alisson Santos (N). Terreno non in perfette condizioni. Angoli 1-4. Rec pt 1′; st 4′. Spettatori 10.049.

Last modified: Maggio 17, 2026