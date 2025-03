Giovanni Corrado: “Partita decisa dai dettagli. Siamo secondi e vogliamo restarci”

Written by admin• 6:25 pm• Pisa SC

LA SPEZIA – Nel dopo gara dell’Alberto Picco prende la parola l’Ad nerazzurro Giovanni Corrado.

di Antonio Tognoli

“Abbiamo preso i die gol decisivi nei momenti topici del match. La partita è stata equilibrata abbiamo avuto la possibilità di vincerla ma non abbiamo sfruttato le occasioni create. Sia la gara di Sassuolo che questa a La Spezia abbiamo giocato alla pari e non meritavamo di perdere nessuna delle due partite. Queste partite si decidono in pochi dettagli, Tramoni avrà modo di rifarsi è un ragazzo forte che finora ci ha abituato bene, ma tornerà a fare gol. E ora? Non cambia nulla adesso, dobbiamo pensare alla partita contro il Mantova, torniamo davanti ai nostri tifosi e dobbiamo fare una grande partita. Siamo secondi e vogliamo restarci”.

