Spezia – Pisa 3-2. Il Pisa va in vantaggio ma è rimontato dallo Spezia che vince (3-2) e accorcia sui nerazzurri in classifica

LA SPEZIA – Il Pisa esce sconfitto (3-2) al Picco di La Spezia dopo essere passati in vantaggio per due volte. Nel primo tempo su autorete di Wisniewski pareggiata dalla punizione di Salvatore Esposito. Ad inizio ripresa Meister aveva riportato in vantaggio i nerazzurri dopo appena due minuti. Poi la reazione dello Spezia che trova il 2-2 con Pio Esposito al 58′ e poi addirittura il gol del sorpasso con Wisniewski che così riscatta l’autorete della prima frazione. Seconda sconfitta consecutiva per il Pisa dopo quella contro il Sassuolo la scorsa settimana

PRE GARA. Sul campo il Pisa purtroppo dovrà rinunciare a Stefano Moreo (risentimento muscolare) Davanti a Semper difesa a tre con Caracciolo, Canestrelli e Bonfanti. Abildgaard vince il ballottaggio con Piccinini per un posto accanto a Marin in mediana. Mentre sulla fascia destra torna Tourè e sulla sinistra c’è Sernicola preferito a sorpresa ad Angori. In avanti Lind unica punta, con Meister che ha la meglio su Morutan per sostituire Moreo al fianco di Tramoni. Mister Luca D’Angelo conferma il “suo” 3-5-2. Tra i pali ci sarà Chichizola arrivato a gennaio dal Parma, che festeggerà la 150esima presenza con lo Spezia. Sulla linea difensiva certe le titolarità del capitano Hristov e Wisniewski. Mateju e Bertola sono schierati entrambi dal primo minuto. A centrocampo il play è Salvatore Esposito e l’esterno sinistro Reca. Vignali e Bandinelli fungono da mezze ali. In attacco con Pio Esposito spazio a Lapadula, che rientra dalla squalifica. Il Picco fa registare il tutto esaurito, sono quasi cinquecento i tifosi pisani sistemati nel settore ospiti. La Curva Nord Maurizio Alberti non ha partecipato alla trasferta in terra ligura perchè contraria alla Fidelity Card necessaria per assistere al match.

IL PRIMO TEMPO. Pisa in maglia rossa, Spezia in bianconero. Il Pisa inizia in avanti Tourè però viene chiuso da Reca. Poco dopo dalla tre quarti uno spiovente viene deviato da Pio Esposito con Semper che controlla la traiettoria della sfera che termina sul fondo. E’ lo Spezia a conquistare dopo 5′ il primo angolo che però non ha esito. Lo Spezia fa la partita nei primi minuti, il Pisa attende e riparte come al 9′ quando Tourè apre a destra per Meister che mette in mezzo per Lind che calcia con il destro “masticando” un pò la sfera che termina sul fondo alla destra di Chichizola, che probabilmente non avrebbe potuto nulla. Peccato. Era una grande occasione. Pisa più reattivo in questa fase: Meister serve di testa Lind che aggancia la sfera apre a sinistra per Tramoni che cerca con il piatto di piazzarla ma la difesa bianca respinge. Passano pochi minuti e il Pisa aggressivo a centrocampo recupera la sfera però Lind nel tentativo di servire l’accorrente Meister viene fermato Wisniwski. La risposta dello Spezia arriva quasi al 19′ con un sinistro sbilenco di Vignali che termina alto sopra la traversa. Poche le occasioni da gol, scontro fortuito tra Meister e Salvatore Esposito, il gioco si ferma per qualche minuto. Lo Spezia guadagna due calci piazzati sulla tre quarti campo. I padroni di casa ci provano poco dopo la mezzora con un tiro cross di Vignali che trova sul secondo palo Reca che al volo di sinistro alza troppo la mira. Al 36′ break nerazzurro con Bonfanti che si infila per vie centrali e serve Lind il cui diagonale rimpalla sui piedi di Wisniwski che deposita nella propria porta: 0-1. Pisa in vantaggio al Picco. Esultano i quasi cinquecento tifosi nerazzurri giunti a La Spezia. Il Pisa insiste in attacco. Tourè prova la grande acrobazia al 42′, Chichizola blocca. Meister al 43′ si becca il giallo per un fallo ingenuo ed evitabile. Lapadula viene nel frattempo fermato al limite da un fallo di Marin. Punizione dai diciotto metri affidata al destro di Salvatore Esposito che scavalca la barriera, Semper tocca, ma non basta: 1-1. Parità ristabilita. Dopo due minuti si va al riposo sul risultato di parità al Picco.

IL SECONDO TEMPO. Pisa per primo in campo nella ripresa. I nerazzurri partono subito in avanti. Da una rimessa laterale palla ad Abildgaard che mette in mezzo dove Lind controlla e apre a destra per Tourè il quale crossa rasoterra al centro per la girata di Meister, palla sotto l’incrocio: 2-1. Prima rete di Meister in maglia nerazzurra. Il numero 14 va ad esultare proprio sotto lo spicchio del settore ospiti: 2-1. Il Pisa torna subito in vantaggio. Lo Spezia accusa il colpo. Il Pisa ha un altra grande occasione in ripartenza. Matteo Tramoni si beve mezza difesa spezzina si invola verso la porta, ma il suo destro è debole ed è una “telefonata” a Chichizola. Peccato. D’Angelo effettua il primo cambio; fuori Bertola, dentro Elia da poco tornato dopo un infortunio. Ingenuità a centrocampo dove si scontrano Marin e Abildgaard. Elia crossa in mezzo, Caracciolo respinge palla a Salvatore Esposito che pennella un cross perfetto per Reca il quale pennella l’ennesimo cross per Pio Esposito che tutto solo deve solo spingere in rete: 2-2. Peccato perchè il Pisa stava controllando bene il match. Lo Spezia sospinto dal suo pubblico continua ad attaccare. Salvatore Esposito taglia e cuce a centrocampo e con un traversone da sinistra pennellato mette ancora i brividi alla retroguardia del Pisa. I nerazzurri però rispondono allo Spezia con una palla recuperata da Tramoni per Lind che se ne va in contropiede ma il suo sinistro termina fuori. Peccato. Lo Spezia trova addirittura il gol del vantaggio: punizione di Salvatore Esposito palla a Reca il quale mette in mezzo, respinge Abildgaard nei pressi della linea di porta, ma Wisniewski ribadisce in gol: 3-2. Gol confermato dopo un controllo del Var. Lo Spezia in pochi minuti ribalta tutto. Inzaghi allora corre ai ripari, dentro Angori e Morutan, fuori Bonfanti e Tourè. Tramoni conquista un bel calcio di punizione nei pressi della bandierina del calcio d’angolo. Angori si incarica della battuta, il suo cross è deviato di testa sopra la traversa da Canestrelli, che poco prima era stato ammonito da Mariani. Nel frattempo Arena rileva Meister, mentre nello Spezia dentro l’ex nerazzurro Nagy in luogo di Salvatore Esposito e Di Serio al posto di Lapadula. Inzaghi inserisce Piccinini e Buffon Jr in luogo di Caracciolo e Marin. Quindi in attacco negli ultimi minuti Buffon va a fare compagnia a Lind in attacco. Girandola di cambi nello Spezia. Si perde molto tempo. Il Pisa prova ad attaccare ma lo Spezia si difende. Gioco spezzettatissimo. Sono sei i minuti di recupero. Il Pisa ci prova fino all’ultimo. Lind viene ammonito per un fallo in attacco. Abildgaard recupera una gran palla al limite dell’area serve un bel filtrante per Lind, ma il suo diagonale di perde largamente a fondo campo. Lo Spezia vince 3-2 e accorcia a meno tre sul secondo posto.

SPEZIA – PISA 3-2

SPEZIA (3-5-2): Chichizola; Wisniewski, Hristov, Bertola (56′ Elia); Mateju, Vignali (86′ Kouda), S. Esposito (78′ Nagy), Bandinelli, Reca (86′ Aurelio); Lapadula (78′ Di Serio), Pio Esposito. A disp. Gori, Ferrer, Falcinelli, Colak, Candelari, Benvenuto, Giorgeschi. All. Luca D’Angelo

PISA (3-4-2-1): Semper; Canestrelli, Caracciolo (82′ Piccinini), Bonfanti (67′ Angori); Tourè (67′ Morutan), Abildgaard, Marin (82′ Buffon), Sernicola; Tramoni, Meister (76′ Arena); Lind. A disp. Nicolas, Loria, Hojholt, Rus, Solbakken, Castellini, Calabresi. All. Filippo Inzaghi

ARBITRO: Maurizio Mariani della sezione di Aprilia (Ass. Lo Cicero – Vecchi). Quarto uomo: Ubaldi. VAR: Abisso. AVAR: Tremolada.

RETI: 36′ aut Wisniewski (P), 44′ S. Esposito (S); 47′ Meister (P), 58′ Pio Esposito (S), 65′ Wisniewski (S)

NOTE: temperatura intorno ai 16 gradi, terreno in ottime condizioni. Ammoniti Meister (P), Mateju (S), Canestrelli (P), Abildgaard (P), Reca (S), Lind (P). Angoli 2-0. Rec pt 2′; st 6′.

