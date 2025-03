Luca D’Angelo: “La squadra è stata brava a rimanere fredda. Per noi una vittoria importante”

Written by Antonio Tognoli• 6:31 pm• Pisa SC

LA SPEZIA – Luca D’Angelo alla sua duecentesima partita batte ancora Filippo Inzaghi e accorcia a meno tre in classifica a nove giornate dal termine del campionato.



di Antonio Tognoli

“Il primo tempo è stato equilibrato. Il Pisa è squadra di grande valore, vederla giocare dal vivo mi ha fatto una grande impressione, fisicamente ha tenuto bene il campo la bravura della squadra è stata quella di rimanere fredda. Dopo il pareggio mi aspettavo in altra partenza invece il Pisa come se nulla fosse è tornato in vantaggio. Fatto il 2-2 abbiamo creduto alla vittoria sospinti anche da un grande tifo. Adesso dobbiamo pensare alla prossima partita con il Cesena siamo a meno tre ma non abbiamo ancora raggiunto il Pisa. Nel primo tempo il Pisa ha fatto una bella partita si difendeva molto bene ed era messo molto bene in campo. Delle partite giocate in casa questa è stata quella migliore. Lo scorso anno siamo andati ad un passo dal baratro sportivo. Questa squadra sa reagire molto bene nelle difficoltà. Lapadula per me è stato il migliore in campo, sono molto soddisfatto della sua prestazione. Ci rimangono ancora nove gare e vedremo dove arriveremo”.

