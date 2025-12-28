Alberto Gilardino: “Orgoglioso di allenare questo gruppo, andiamo avanti con fiducia”

Written by Antonio Tognoli• 6:56 am• Pisa SC

PISA – Nel post gara tra Pisa e Juventus il tecnico nerazzurro Alberto Gilardino sviscera tutta la sua amarezza.

“C’è grande rammarico per i ragazzi e la squadra. Abbiamo fatto una partita importante contro una grande squadra e dobbiamo mantenere la fiducia in questi ragazzi e per quello che faremo in chiave futura“.

“Sono orgoglioso e fiducioso di allenare questa squadra e sono convinto che i risultati arriveranno presto”.

“C’è massimo confronto e fiducia con Giovanni e Davide ci mancano delle vittorie lo sappiamo e da qui alla fine ci servono per ottenere la salvezza sette o otto successi che noi dovremo andarci a prendere”.

