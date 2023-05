Giovanni Corrado e Claudio Chiellini: “Cercheremo di capire dove abbiamo sbagliato e trasformare i fischi in applausi”

Scritto da admin• 12:14 am• Pisa SC

PISA – Giovanni Corrado e Claudio Chiellini si presentano in sala stampa nel dopo gara di Pisa Spal.

“Siamo delusi perché essendo partiti male abbiamo mancato i play-off e rovinando un cammino in rimonta dall’ultimo posto. Ripartiremo dalla serie B – afferma Giovanni Corrado – questi errori devono servirci da lezione. Le possibilità per regalare a questa società i playoff c’erano: cercheremo di capire dove abbiamo sbagliato. I tifosi ci hanno sostenuto sempre e sono dispiaciuto per i tifosi cercheremo di trasformare i fischi di stasera in applausi. Voglio ringraziare i tifosi che nel

Comunicato di ieri si sono dimostrati molto maturi e non è da tutte le piazze ammettere che questo è un periodo brutto ma a Pisa ce ne sono stati di più brutti”.



“L’ultimo mese è stato troppo brutto per essere vero. Cercheremo di capire dove abbiamo sbagliato in questa sosta forzata. Adesso inizieremo a pianificare il futuro. – afferma il Ds Claudio Chiellini L’Undicesimo posto è una delusione per noi e per i tifosi. Non so se sarò qui il prossimo anno, ne ragioneremo insieme a Giovanni, ma Pisa al momento è una piazza rispettata in Italia e in Europa che ha una proprietà forte e che ha lavorato molto bene e si è strutturata negli anni. Nelle prossime settimane il Pisa ripartirà con un progetto importante”.

Last modified: Maggio 20, 2023