Luca D’Angelo: “Abbiamo rovinato in un mese e mezzo quello che abbiamo costruito in sei mesi”

Scritto da Antonio Tognoli• 12:06 am• Pisa SC

PISA – Mister Luca D’Angelo commenta a fine gara la sconfitta contro la Spal nell’ultima giornata della Regular Season.



“In un mese e mezzo abbiamo rovinato quello che abbiamo costruito in sei mesi. Siamo noi che dobbiamo sentirci i fautori di tutto questo. Anche contro la Spal la Squadra ha giocato con pochissima tensione e lucidità. Siamo partiti forte, poi dopo la traversa di Rabbi abbiamo sofferto e siamo andati sotto. Appena la Spal si è palesata in attacco abbiamo perso di lucidità. Siamo stati troppo debolì mentalmente. Il Pisa ha una proprietà importantissima, quindi il futuro è sicuramente meglio di quello che sembra questa sera. In questo momento rispetto a Terni, mi sento in dovere di chiedere scusa ai tifosi, perché nell’ultimo mese, per il valore della squadra e la tifoseria che abbiamo, dovevamo chiudere meglio. Non so cosa farò, mi rimetterò alle decisioni che la società prenderà perché in questi anni la famiglia Corrado, mi ha dato tanto, anche nei momenti in cui le cose non andavano bene. Sicuramente da parte mia non ci sarà alcuna polemica e mi rimetterò alle decisioni di Giovanni Corrado e Claudio Chiellini”.

Last modified: Maggio 20, 2023