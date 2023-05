Serie BKT. Il punto dopo l’ultima giornata. Perugia raggiunge in C Spal e Benevento. Brescia – Cosenza sfida play-out

Scritto da admin• 10:55 am• Pisa SC

PISA – Il Torneo Cadetto 2022-’23 va in archivio per quanto concerne la “Regular Season” emanando gli ultimi verdetti ancora in sospeso, con Reggina e Venezia a far compagnia a Bari, Parma, Cagliari e SudTirol nel giocarsi l’ultimo posto disponibile per la Promozione in A attraverso i Playoff.

Il Perugia retrocede in Serie C assieme a SPAL e Benevento e tocca a Brescia e Cosenza contendersi la salvezza nel Playout, tutto ciò al termine di un 38esimo turno che ha fatto registrare ben 32 reti.

A tale “scorpacciata” hanno contribuito le due gare senza alcun interesse di Classifica, che hanno confermato la legittimità del primato da parte del Frosinone, che chiude toccando quota 80 punti (ben ripartiti, 39 nel Girone di andata e 41 nel ritorno) imponendosi per 3-2 sul campo della Ternana nonostante avesse concluso in svantaggio 1-2 il primo tempo, condannando gli umbri alla quinta sconfitta consecutiva, mentre il “Festival del Goal” è andato in scena a Marassi, dove il Genoa ha festeggiato l’immediato ritorno nella Massima Serie con un rocambolesco successo per 4-3 su di un Bari già sicuro del terzo posto ed in cui hanno festeggiato sia Gudmundsson che Cheddira che si sono portati a quota 11 e 17 reti rispettivamente oltre, soprattutto, a Criscito che, trasformando il rigore al 4′ di recupero, ha così’ dato addio nel miglior modo possibile al calcio giocato.

Non ce l’ha fatta il SudTirol a mantenere il quarto posto, sconfitto 2-1 a Modena con i padroni di casa a concludere il Campionato in decima posizione a quota 48 punti ed enormi rimpianti per la sconfitta di sabato scorso patita a Benevento, mentre gli altoatesini concludono addirittura sesti, scavalcati sia dal Parma, che si impone per 2-1 in un combattuto match con il Venezia anch’esso in lotta per i Playoff e deciso da una rete di Camara a 12′ dal termine dopo che il solito, implacabile Pohjanpalo (al 19esimo centro stagionale) aveva pareggiato il vantaggio iniziale dei “Ducali” realizzato da Vazquez su calcio di rigore, che dal Cagliari che, pur imponendosi per 1-0 aCosenza con il proprio centravanti Lapadula ha consolidato il primato fra i Cannonieri portandosi a quota 21 reti, ma deve sempre disputare il primo turno dei Playoff essendosi classificato quinto in quanto in svantaggio nei confronti diretti.

Pur sconfitto al “Tardini”, il Venezia riesce a garantirsi i Playoff con l’ottava ed ultima posizione utile per il “suicidio” del Palermo che, impegnato in casa contro il Brescia in lotta per evitare la retrocessione diretta, si porta sul 2-0 all’intervallo (di Brunori, salito a 17 centro stagionali, e Tutino le reti …), per poi essere raggiunto nella ripresa nello spazio di 3′ da Pablo Rodriguez ed Ayè per un pari che garantisce ai lombardi la disputa del Playout con il Cosenza, mentre i rosanero hanno sperato sino all’ultimo di poter comunque accedere agli spareggi Promozione, visto che lo scontro diretto fraReggina ed Ascoli non si sbloccava dallo 0-0 di partenza, prima che proprio al 94′ una rete di Canotto mandasse gli amaranto in Paradiso, con bianconeri marchigiani e siciliani a leccarsi le ferite …

Capitolo a parte la mesta conclusione di Torneo da parte del Pisa, con i nerazzurri che, nonostante si fossero verificati i due risultati (sconfitta del Venezia e pareggio del Palermo …) necessari per accedere ai Playoff, sono stati capaci di farsi sconfiggere 2-1 all’Arena Garibaldi da una SPAL già retrocessa, degna fine di un Girone di ritorno da dimenticare (appena 18 punti come gli estensi, peggio hanno fatto solo Ternana, Brescia e Benevento …) caratterizzato da una sola vittoria (2-0 al Benevento …) nelle ultime 11 giornate, il che deve far riflettere la Dirigenza sugli errori commessi e programmare per tempo la prossima stagione …

Per concludere, finisce a reti bianche il confronto fra Cittadella e Como, con i veneti a conquistare il punto che mancava loro per la matematica salvezza che certifica l’ottavo Torneo Cadetto consecutivo, nel mentre è del tutto inutile il successo ottenuto per 3-2 in extremis dal Perugia sul già retrocesso Benevento, in quanto gli umbri vanno a fare compagnia alla SPAL ed agli stessi giallorossi campani, staccati di un punto dalla coppia Cosenza-Brescia …

Ed ora appuntamento alle appendici che, per quanto riguarda la retrocessione, vede Cosenza e Brescia giocare l’andata in Calabria giovedì prossimo 25 maggio ed il ritorno in terra lombarda l’1 giugno, mentre per ciò che concerne i Playoff, il primo turno con gara unica in casa della migliore classificata, vede venerdì 26 maggio in programma SudTirol-Reggina a Bolzano ed il giorno appresso Cagliari-Venezianel Capoluogo sardo, con la vincente del primo match ad affrontare il Bari e del secondo il Parma

