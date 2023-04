Gioco del Ponte. La Cerimonia di investitura dei Magistrati

Scritto da admin• 8:36 am• Pisa, Attualità, Tutti

PISA – Si è tenuta domenica 23 aprile nella cornice di piazza dei Cavalieri la cerimonia di investitura dei Magistrati e Capitani del Gioco del Ponte.



Un momento solenne che introduce al clima del giugno pisano, inizialmente programmato all’interno delle iniziative per le celebrazioni del Capodanno Pisano e poi rimandato a causa delle condizioni meteo. Prima dell’inizio della cerimonia è stato osservato un minuto di silenzio in memoria di Mario Cerrai, membro del consiglio degli anziani ed ex combattente del Gioco, recentemente scomparso.

Sono saliti sul palco i Generali di Tramontana, Matteo Baldassari, e Mezzogiorno, Sergio Mantuano e i rispettivi Luogotenenti Marco Rossetti e Cristiano Scarpellini. Poi è stata la volta delle magistrature. Ecco l’elenco completo di capitani e magistrati.

Tramontana



Santa Maria – Magistrato: Claudio Carmignani – Capitano: Stefano Martellucci.

San Michele – Magistrato: Francesco Degl’Innocenti – Capitano: Vincenzo Liguori

San Francesco – Magistrato: Fabio Mezzetti – Capitano: Andrea Prosperi

Mattaccini – Magistrato: Andrea Romanelli – Capitano: Davide Rossi

Calci: Magistrato: Daniele Cionini – Capitano: Nello Pellinacci

Satiri – Magistrato: Stefano Toni – Capitano: Mario Maffei



Mezzogiorno



Sant’Antonio – Magistrato: Domenico Grassi – Capitano: Noerio Mantovani

San Martino – Magistrato: Valentino Vanni – Capitano: Aldemaro Marsigli

San Marco – Magistrato: Massimo Cioli – Capitano: Jonathan Rosellini

Leoni – Magistrato: Lorenzo Vannozzi – Capitano: Claudio Nardini

Dragoni – Magistrato: Simone Menichetti – Capitano: Luca Dini

Delfini – Magistrato: Federico Guida – Capitano: Marco Falugi.

Last modified: Aprile 24, 2023