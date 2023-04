La Giornata internazionale del multilateralismo e della diplomazia per la pace

Scritto da admin• 7:00 am• Pisa, Attualità, Tutti

PISA – Multilateralismo significa aderire a un progetto politico condiviso che si fonda sul rispetto di un sistema di norme e valori comuni e lo stesso si regge su principi essenziali come la consultazione, l’inclusione e la solidarietà. Il suo funzionamento dipende da regole elaborate collettivamente che assicurano una cooperazione sostenibile ed efficace.

di Leonardo Miraglia

In particolare, danno a tutti gli attori gli stessi diritti e doveri, applicandoli in modo continuo. Il multilateralismo è quindi sia un metodo di cooperazione che una forma di organizzazione del sistema internazionale.

Il 12 dicembre 2018, l’Assemblea Generale dell’ONU ha adottato la risoluzione “Giornata internazionale del multilateralismo e della diplomazia per la pace” da celebrarsi ogni 24 aprile. Con questa risoluzione invita tutti gli stati membri e le organizzazioni delle Nazioni Unite a onorare la Giornata internazionale in modo adeguato e a diffondere i benefici del multilateralismo e della diplomazia per la pace, anche attraverso attività educative e di sensibilizzazione pubblica.

Last modified: Aprile 24, 2023