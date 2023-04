Ventunenne di Pomarance aggredita fuori da un locale a Firenze

Scritto da admin• 9:13 am• Pisa, Cronaca, Tutti

PISA – Spiacevole episodio per una ragazza di ventuno anni di Pomarance, venerdì scorso in un noto locale a Firenze, dove si era recata con amici e amiche per trascorrere una serata diversa ed in allegria.

Invece così non è stato, perché sulla sua strada ha trovato un ragazzo, che ha iniziato a importunarla per tutta la sera.

Stando ad alcune testimonianze arrivate alla nostra redazione sul fatto accaduto, venerdì la ragazza non sentendosi al sicuro all’interno del locale, avrebbe chiesto alla sicurezza di allontanare il ragazzo dalla discoteca, ma il suo consiglio è stato inascoltato.

All’uscita dalla discoteca il ragazzo, trent’anni di Montecerboli, l’ha afferrata e scaraventata a terra con tutta la forza che aveva. La ragazza è caduta davanti al locale, ha perso i sensi, ed è stata trasportata all’ospedale di Santa Maria Novella a Firenze riportando un trauma cranico e facciale con frattura di alcuni denti, escoriazioni su tutto il corpo e contusione ad un ginocchio. La ragazza impaurita e sfigurata, ha sporto denuncia verso l’aggressore presso la Caserma dei Carabinieri di Santa Maria Novella a Firenze, che però risulta trovarsi sempre a piede libero ed impunito.

Last modified: Aprile 24, 2023