Giardino Scotto, Nardini: “Sul parcheggio nel vallo una vittoria collettiva. Ora serve modificare il POC”

Written by Redazione• 4:54 pm• Pisa, Politica

PISA- Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa dell’assessora regionale di Regione Toscana Alessandra Nardini in merito alla notizia del ripensamento sul progetto di parcheggio nel Vallo del Giardino Scotto.

«Sul parcheggio nel vallo del Giardino Scotto l’Amministrazione comunale pisana è tornata indietro, dopo le proteste di tante cittadine e tanti cittadini, delle opposizioni e dei movimenti ambientalisti. Io stessa avevo fatto un appello pubblico a un ripensamento». Così Alessandra Nardini, assessora regionale della Toscana, interviene sulla revisione del progetto nell’area del Giardino Scotto.

Per Nardini si tratta di «una buona notizia», perché consente di evitare la compromissione di «un sito di grande valore storico e paesaggistico».

«È una vittoria collettiva – prosegue – di chi ha difeso un patrimonio pubblico pisano e ha ricordato all’Amministrazione Conti che la città non può essere trasformata senza confronto e senza rispetto per i suoi luoghi più preziosi, e che non si può cospargere di asfalto e parcheggi, come purtroppo previsto dal Piano Operativo Comunale».

Secondo l’assessora regionale, però, adesso è necessario fare chiarezza sul futuro dell’area. «Il vallo deve restare davvero libero e ogni ipotesi progettuale dovrà essere valutata con attenzione, trasparenza e pieno coinvolgimento della Soprintendenza e della città».

Nardini riconosce che il tema della sosta esiste, ma sottolinea che non può essere affrontato sacrificando spazi storici, verdi e monumentali. «Servono soluzioni serie, sostenibili, integrate con una visione diversa della mobilità urbana».

Da qui la richiesta politica conclusiva: «Per questo continuiamo a chiedere una modifica radicale dell’impianto del Piano Operativo Comunale, su cui da più parti stanno arrivando osservazioni in tal senso».

Last modified: Luglio 7, 2026