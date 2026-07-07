Giovani+, oltre 400 partecipazioni in sei mesi alle attività del progetto del Comune di Pisa

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PISA- Oltre 400 partecipazioni negli ultimi sei mesi tra laboratori, percorsi di orientamento, formazione e iniziative dedicate allo sviluppo delle competenze. Cresce Giovani+, il progetto promosso dal Comune di Pisa nell’ambito delle politiche giovanili e rivolto a ragazze e ragazzi dagli 8 ai 35 anni.

Il monitoraggio aggiornato al 30 giugno 2026 evidenzia un incremento sia dell’offerta di attività sia della partecipazione dei giovani. Nel primo semestre dell’anno sono stati realizzati cinque laboratori dedicati a robotica, intelligenza artificiale e competenze digitali, che hanno coinvolto 120 ragazzi.

Sono stati inoltre organizzati 13 appuntamenti del MakerDojo Club, rivolti agli under 18 per promuovere socialità, orientamento e competenze digitali, con 188 partecipazioni.

A queste iniziative si aggiungono le giornate formative dedicate all’orientamento, al mondo del lavoro e alle competenze trasversali, che hanno registrato 73 presenze, oltre ai percorsi di imprenditorialità giovanile, ai quali hanno partecipato 20 ragazzi.

Prosegue anche l’attività dello sportello di orientamento rivolto agli studenti Erasmus e ai giovani interessati a esperienze di studio e mobilità internazionale, che nel semestre ha garantito oltre 120 ore di apertura, distribuite su 31 giornate.

Negli ultimi mesi si è rafforzata la collaborazione con gli istituti scolastici cittadini, attraverso nuovi percorsi sviluppati insieme al Liceo Artistico Russoli e all’IIS Ulisse Dini. Si è inoltre consolidata la partecipazione di docenti e tutor, coinvolti sia nelle attività di orientamento sia nella coprogettazione dei nuovi percorsi formativi.

«I risultati di questi mesi ci dicono che Giovani+ sta rispondendo a un bisogno reale della città – dichiara l’assessore alle politiche giovanili Frida Scarpa –. Sempre più ragazze e ragazzi scelgono di partecipare alle attività, cresce il coinvolgimento delle scuole e si rafforza la collaborazione con docenti, tutor, università e realtà del territorio».

«È il segnale – prosegue Scarpa – che stiamo costruendo una rete capace di accompagnare i giovani nella loro crescita, anche in una fase delicata della vita come l’adolescenza. Dall’avvio del progetto abbiamo coinvolto oltre mille giovani attraverso laboratori, orientamento e percorsi formativi, offrendo loro occasioni concrete per scoprire i propri talenti, acquisire nuove competenze e affrontare con maggiore consapevolezza il percorso verso lo studio, il lavoro e l’autonomia».

«Vogliamo che ognuno trovi in Giovani+ uno spazio in cui sperimentare, confrontarsi con gli altri e costruire con fiducia il proprio futuro», conclude l’assessore.

Giovani+ ha sede alla Cittadella Galileiana, nel Casottino F di largo Padre Renzo Spadoni, dove si svolgono molte delle attività del progetto. Tutte le informazioni su corsi, laboratori, eventi e opportunità sono disponibili sul sito www.giovaniplus.it.

Last modified: Luglio 7, 2026