“Giacomo Matteotti. Ritratto per immagini”: inaugurata la mostra al Museo della Grafica di Pisa

Scritto da admin• 12:53 pm• Pisa, Cultura, Tutti

PISA – È stata inaugurata al Museo della Grafica di Palazzo Lanfranchi a Pisa la mostra “Giacomo Matteotti. Ritratto per immagini”, in occasione del centenario della sua morte, promossa dal Comitato nazionale per le celebrazioni della morte di Giacomo Matteotti e dal CIDIC – Centro per l’Innovazione e la Diffusione della Cultura dell’Università di Pisa.

La mostra espone circa 300 fotografie, documenti e oggetti che delineano in modo nitido la figura di Giacomo Matteotti. Visitabile fino all’11 aprile 2024, offre l’opportunità di conoscere il parlamentare socialista brutalmente assassinato dai fascisti nel 1924. Le testimonianze, concesse dalla Fondazione di Studi Storici Filippo Turati, presentano un ritratto vivido di Matteotti come uomo premuroso con la famiglia, colto, sportivo, militante socialista, e deputato al Parlamento, durante la sua coraggiosa lotta per la democrazia e la libertà.

Il percorso espositivo, suddiviso in dodici sezioni, offre un approfondimento sugli aspetti fondamentali della vita e della personalità di Matteotti, tra cui la sua famiglia, gli studi, il suo impegno socialista, la lotta contro il fascismo e il suo tragico assassinio.

La mostra, itinerante, ha già fatto tappa presso la Camera dei Deputati, il Polo museale dell’Università Sant’Orsola di Napoli e l’Archivio di Stato della Reggia di Caserta. Adesso arriva a Pisa, unica tappa toscana, con un allestimento ampliato.

Ospitata nelle sale del Museo della Grafica di Palazzo Lanfranchi, la mostra sarà aperta al pubblico fino all’11 aprile 2024, con orario 9.00-19.00, dal lunedì alla domenica, con ingresso gratuito. Durante il periodo di apertura, saranno organizzate visite guidate per gli studenti delle scuole secondarie di I e II grado.

L’esposizione fa parte di “Giacomo Matteotti. La forza delle idee, i valori della nostra democrazia”, un’iniziativa curata dal CIDIC – Centro per l’Innovazione e la Diffusione della Cultura dell’Università di Pisa, in occasione del centenario della morte di Matteotti.

Last modified: Febbraio 24, 2024