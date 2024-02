Potere al Popolo condanna gli episodi di violenza di venerdì in Piazza Cavalieri

Scritto da admin• 12:49 pm• Pisa, Politica, Tutti

PISA – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Potere al Popolo di Pisa.

“Potere al Popolo condanna fermamente gli eventi avvenuti a Pisa durante una manifestazione pacifica degli studenti a sostegno della Palestina. È stato spiacevolmente sorprendente vedere agenti in tenuta antisommossa agire violentemente contro ragazzi disarmati, alcuni anche minorenni, che cercavano legittimamente di manifestare a piazza dei Cavalieri contro il genocidio del popolo palestinese. Questo solleva interrogativi sui valori occidentali tanto sbandierati contro le dittature. Prosegue la nota, l’ipocrisia del nostro governo e dell’UE nel proclamarsi antifascisti, mentre appoggiano regimi nazisti in Ucraina e il regime sionista che sta perpetrando atrocità contro la popolazione palestinese, è intollerabile e viene messa in luce in situazioni come quella verificatasi oggi. La pressione per aderire al pensiero unico proposto dai media mainstream è evidente, ma Potere al Popolo si schiera dalla parte degli studenti, della democrazia e della libertà di manifestare. Condanniamo questa vergogna e invitiamo tutti a partecipare alla manifestazione nazionale a Milano domani“.

Last modified: Febbraio 24, 2024