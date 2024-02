Scontri a Pisa: la preoccupazione dell’Ordine degli Psicologi della Toscana

Scritto da admin• 12:54 pm• Pisa, Attualità, Tutti

PISA – L’Ordine degli Psicologi della Toscana si unisce alle voci del Sindaco di Pisa, del Rettore dell’Università, del direttore della Scuola Normale Superiore e della rettrice della Scuola Superiore Sant’Anna per esprimere profondo sgomento e preoccupazione riguardo agli eventi accaduti ieri durante i cortei studenteschi a Pisa e Firenze.

È fondamentale che le manifestazioni pubbliche siano un diritto garantito per tutti i cittadini, i quali devono sentirsi sicuri e protetti nel manifestare le proprie opinioni. Le piazze dovrebbero essere luoghi ancora più sicuri per i giovani, che devono poter sperimentare la sicurezza nell’esprimere il proprio dissenso come parte integrante della crescita e dell’attivazione civica.

Siamo pronti ad analizzare e approfondire i comportamenti aggressivi, inclusi quelli subiti dai giovani durante tali manifestazioni. Questo approccio è fondamentale per comprendere appieno la complessità degli eventi e lavorare per una società più inclusiva e rispettosa dei diritti di tutti i suoi cittadini.

Last modified: Febbraio 24, 2024