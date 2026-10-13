Written by Ottobre 13, 2026 6:27 pm Calci, Attualità

Gestione forestale responsabile e sostenibile, il Comune di Calci ha ottenuto le certificazioni FSC e PEFC

HomeCalci, AttualitàGestione forestale responsabile e sostenibile, il Comune di Calci ha ottenuto le certificazioni FSC e PEFC

CALCI – Il Comune di Calci, in qualità di Ente gestore di circa 650 ettari di demanio forestale regionale denominato “Monti Pisani-Pisa”, ha ottenuto la certificazione per la “Gestione forestale responsabile e sostenibile” secondo gli standard Forest Stewardship Council® (FSC-C223197) e PEFC (Programme for Endorsement of Forest Certification scheme).

Le certificazioni FSC e PEFC sono state rilasciate da CSI Spa, organismo accreditato a livello internazionale, dopo un percorso di attente verifiche e validazioni delle attività di gestione forestale condotte dal Comune di Calci, attraverso l’Ufficio Forestazione e gli operai del Cantiere forestale, nei territori di Calci, Buti e Vicopisano. La consegna ufficiale delle due certificazioni è avvenuta oggi, martedì 13 Ottobre 2026, nelle mani della sindaca Valentina Ricotta da parte del dottor Flavio Pomelli, responsabile del Programma di Accreditamento Forestale di CSI Spa.

“Ottenere queste certificazioni è per noi motivo di grande soddisfazione – ha sottolineato Valentina Ricotta, sindaca di Calci -, poiché prima di tutto confermano l’impegno che questa amministrazione ha messo e continuerà a mettere nel gestire responsabilmente e in maniera sostenibile il patrimonio forestale demaniale. Il mio ringraziamento va agli Uffici e al Cantiere Forestale per il prezioso lavoro svolto, nonché ad Ente Terre Regionali Toscane per il supporto fornito”.

La Regione Toscana, infatti, mira a certificare il proprio patrimonio forestale secondo gli standard PEFC e FSC e promuove la certificazione di Gestione Forestale Sostenibile (GFS) attraverso strumenti di pianificazione, indirizzi amministrativi e criteri premiali nei bandi per il settore forestale. In Italia, al momento, si contano poco più di una cinquantina di certificazioni FSC, alle quali adesso si è aggiunta anche quella ottenuta dal Comune di Calci.

Presenti alla cerimonia di consegna dei certificati anche Fabio Mencarelli, assessore comunale per Monte Pisano, forestazione e gestione del cantiere forestale, il consigliere regionale Massimiliano Ghimenti e Stefano Della Muta di CSI. nonché Francesco Drosera, responsabile per la Regione Toscana dell’ufficio territoriale di Pisa per gli interventi nel settore forestale e per la prevenzione e controllo incendi boschivi, l’ingegner Claudia Marchetti, responsabile del settore Opere Pubbliche, Protezione civile e Ambiente del Comune di Calci, e la dottoressa Silvia Lorenzoni, dell’Ufficio Forestazione.

Last modified: Ottobre 14, 2026
Previous Story
Pisa fa la storia sul ring: al “The night of the Siam 9” il debutto professionistico di Federica Pardini
Next Story
Patina verde nell’Arno, il Comune chiede chiarimenti ad ARPAT

Comments are closed.

Close
Seleziona una categoria
Articoli più visti