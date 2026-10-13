Gestione forestale responsabile e sostenibile, il Comune di Calci ha ottenuto le certificazioni FSC e PEFC

Written by Redazione• 6:27 pm• Calci, Attualità

CALCI – Il Comune di Calci, in qualità di Ente gestore di circa 650 ettari di demanio forestale regionale denominato “Monti Pisani-Pisa”, ha ottenuto la certificazione per la “Gestione forestale responsabile e sostenibile” secondo gli standard Forest Stewardship Council® (FSC-C223197) e PEFC (Programme for Endorsement of Forest Certification scheme).

Le certificazioni FSC e PEFC sono state rilasciate da CSI Spa, organismo accreditato a livello internazionale, dopo un percorso di attente verifiche e validazioni delle attività di gestione forestale condotte dal Comune di Calci, attraverso l’Ufficio Forestazione e gli operai del Cantiere forestale, nei territori di Calci, Buti e Vicopisano. La consegna ufficiale delle due certificazioni è avvenuta oggi, martedì 13 Ottobre 2026, nelle mani della sindaca Valentina Ricotta da parte del dottor Flavio Pomelli, responsabile del Programma di Accreditamento Forestale di CSI Spa.

“Ottenere queste certificazioni è per noi motivo di grande soddisfazione – ha sottolineato Valentina Ricotta, sindaca di Calci -, poiché prima di tutto confermano l’impegno che questa amministrazione ha messo e continuerà a mettere nel gestire responsabilmente e in maniera sostenibile il patrimonio forestale demaniale. Il mio ringraziamento va agli Uffici e al Cantiere Forestale per il prezioso lavoro svolto, nonché ad Ente Terre Regionali Toscane per il supporto fornito”.

La Regione Toscana, infatti, mira a certificare il proprio patrimonio forestale secondo gli standard PEFC e FSC e promuove la certificazione di Gestione Forestale Sostenibile (GFS) attraverso strumenti di pianificazione, indirizzi amministrativi e criteri premiali nei bandi per il settore forestale. In Italia, al momento, si contano poco più di una cinquantina di certificazioni FSC, alle quali adesso si è aggiunta anche quella ottenuta dal Comune di Calci.

Presenti alla cerimonia di consegna dei certificati anche Fabio Mencarelli, assessore comunale per Monte Pisano, forestazione e gestione del cantiere forestale, il consigliere regionale Massimiliano Ghimenti e Stefano Della Muta di CSI. nonché Francesco Drosera, responsabile per la Regione Toscana dell’ufficio territoriale di Pisa per gli interventi nel settore forestale e per la prevenzione e controllo incendi boschivi, l’ingegner Claudia Marchetti, responsabile del settore Opere Pubbliche, Protezione civile e Ambiente del Comune di Calci, e la dottoressa Silvia Lorenzoni, dell’Ufficio Forestazione.

Last modified: Ottobre 14, 2026