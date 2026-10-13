Patina verde nell’Arno, il Comune chiede chiarimenti ad ARPAT

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Ciavarrella: «Servono valutazioni scientifiche e informazioni chiare per i cittadini». Gli esiti degli accertamenti saranno comunicati appena disponibili.

PISA- Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Angelo Ciavarrella, Consigliere Comunale di Pisa, Capogruppo Futuro Nazionale con Roberto Vannacci (FNV).

La patina verde comparsa in alcuni tratti dell’Arno, al centro di segnalazioni e commenti sui social, è stata sottoposta all’attenzione di ARPAT. A riferirlo è Angelo Ciavarrella, presidente della prima commissione consiliare permanente, che invita ad attendere le valutazioni tecniche per chiarire l’origine del fenomeno e le eventuali conseguenze ambientali.

«Ho potuto verificare che l’ufficio ambiente del Comune ha scritto con immediatezza ad ARPAT, sottoponendo quesiti specifici per approfondire il fenomeno», dichiara Ciavarrella. «Si tratta di un passaggio importante per acquisire le valutazioni degli enti competenti ed evitare interpretazioni premature».

Il presidente della commissione annuncia l’intenzione di seguire gli sviluppi della vicenda. L’assessora all’ambiente Elena Del Rosso, riferisce Ciavarrella, ha assicurato che i risultati saranno resi noti non appena disponibili.

«Ci auguriamo che ARPAT possa fornire un riscontro in tempi brevi», aggiunge. Una risposta consentirebbe di informare la cittadinanza e valutare l’eventuale necessità di ulteriori interventi di monitoraggio o tutela.

«I cittadini hanno diritto a informazioni chiare e attendibili», conclude Ciavarrella. «L’Arno è una componente fondamentale del patrimonio naturale e dell’identità di Pisa. Per questo è giusto ascoltare le segnalazioni dei cittadini, affidarsi alle valutazioni tecniche e garantire la massima trasparenza sugli esiti degli accertamenti».

Last modified: Ottobre 13, 2026