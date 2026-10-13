Pisa fa la storia sul ring: al “The night of the Siam 9” il debutto professionistico di Federica Pardini

Written by Redazione• 6:21 pm• Pisa, Eventi/Spettacolo, Sport

PISA – Il grande pugilato e i grandi sport da combattimento fanno il loro trionfale ritorno al Palazzetto dello Sport di Pisa per un appuntamento destinato a rimanere negli annali dello sport cittadino. L’appuntamento è fissato per sabato 17 ottobre, con la nona edizione del “The night of the Siam”, la più grande manifestazione del territorio dedicata agli sport da ring.

L’evento prenderà il via a partire dalle ore 16:00 con la sezione dedicata alla boxe. A rendere davvero storica la giornata sarà il debutto da professionista di Federica Pardini, prima atleta donna della città di Pisa a compiere questo grande salto di categoria. La Pardini incrocerà i guantoni in un match d’esordio tutt’altro che semplice: dall’altra parte del ring troverà infatti Immacolata Mancusi, pugile d’esperienza con i suoi 20 incontri già disputati.

L’evento non sarà solo il palcoscenico per la sfida professionistica femminile, ma darà ampio spazio ai migliori talenti della Pugilistica Galilei, attesi in un ricco programma di sottoclou Tra i protagonisti più attesi figurano: Simone Marocchini, vice-campione regionale toscano Elite; Karl Baron, giovane promessa della Pugilistica Galilei, incoronato campione regionale Under 15 lo scorso settembre a Lucca; Samuele Becconcini e Artium Pellegrini, due promesse locali che vantano un rullino di marcia eccezionale: su 19 match complessivi disputati hanno incassato soltanto tre sconfitte.

A partire dalle ore 19, la manifestazione entrerà nel vivo con la serata di gala di Muay Thai, impreziosita da prestigiosi titoli internazionali. Sul ring saliranno gli atleti di alto livello della città di Pisa e campioni internazionali per uno spettacolo d’élite ad altissima intensità.

I biglietti saranno acquistabili direttamente sul posto il giorno dell’evento.

Di seguito il dettaglio dei prezzi: Solo parte Pugilistica: € 15,00 Intero Evento (Pugilato + Gala di Muay Thai): € 25,00. Ingresso gratuito per tutti i bambini sotto i 12 anni.

Un programma ricco e vincente per una giornata imperdibile al Palazzetto dello Sport di Pisa, dove il pubblico sarà chiamato a sostenere i propri beniamini in un sabato di grande sport ed emozioni.

Last modified: Ottobre 14, 2026