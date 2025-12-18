Geotermia: Confapi Toscana accoglie con favore il via libera del TAR e rilancia il “Patto di Filiera” per il territorio

Written by admin• 8:17 am• Volterra, Attualità, Pisa

PISA- Confapi Toscana: “Dopo la proroga delle concessioni geotermiche, ora valorizzare le imprese locali”

Il presidente Pino: “Superare il massimo ribasso e avviare una vera partnership di sistema”

Confapi Toscana esprime piena soddisfazione per la sentenza del TAR della Toscana che ha confermato la validità della proroga delle concessioni geotermiche, definita dall’associazione “uno spartiacque fondamentale” per la politica energetica regionale. La decisione del Tribunale permette infatti di proseguire con gli investimenti previsti dall’accordo tra Regione Toscana ed Enel Green Power, garantendo stabilità a un settore strategico.

L’associazione delle piccole e medie imprese accoglie con favore anche le parole del presidente della Regione, Eugenio Giani, e ribadisce la volontà di collaborare affinché questo nuovo quadro giuridico si traduca in opportunità concrete di crescita per l’economia locale. Subito dopo l’annuncio della proroga, Confapi Toscana aveva richiesto l’avvio di un percorso strutturato a tutela dell’indotto, inviando nei mesi scorsi a Enel Green Power e alla Regione una proposta dettagliata di Accordo Quadro.

La proposta di Confapi: un Accordo Quadro per tutelare l’economia locale

Confapi Toscana sollecita l’attivazione in tempi brevi di un Accordo Quadro che coinvolga Regione, Enel Green Power e Parti Sociali, finalizzato alla salvaguardia delle imprese del territorio e alla creazione di un modello di collaborazione stabile. L’obiettivo è superare logiche di fornitura frammentate e prive di continuità, puntando a una partnership che valorizzi il ruolo delle aziende locali, ormai parte integrante del ciclo produttivo geotermico.

Il presidente Luigi Pino:

“La geotermia è una risorsa pubblica di valore inestimabile e la sua gestione richiede una sinergia autentica tra il grande committente e le imprese del territorio. È il momento di superare definitivamente la logica del massimo ribasso e riconoscere invece qualità, competenze e radicamento delle nostre eccellenze locali. La sentenza del TAR ha rimosso l’ultimo ostacolo formale: adesso serve dare dignità alle imprese che da anni sostengono questo settore. La nostra proposta di Accordo Quadro mette al centro sicurezza, professionalità e continuità degli investimenti. La Regione Toscana può e deve essere garante di questo percorso affinché lo sviluppo della geotermia produca un beneficio reale per la nostra economia”.

Last modified: Dicembre 18, 2025