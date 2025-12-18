Frecciarossa Pisa-Roma, question time in Consiglio, Bruni (PD): “Scelta politica che isola la città”

Written by admin• 8:13 am• Pisa, Politica

PISA- Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Enrico Bruni, Consigliere comunale (PD) sul deposito di un question time urgente che sarà discusso venerdì in Consiglio comunale, relativo alla soppressione dei collegamenti Frecciarossa Pisa–Roma e alle scelte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Il consigliere comunale ha annunciato il deposito di un question time, in discussione venerdì in Consiglio comunale, sulla soppressione dei collegamenti Frecciarossa diretti tra Pisa e Roma prevista dal nuovo orario invernale. Una decisione definita «grave», assunta dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che rischia di penalizzare in modo strutturale l’accessibilità di Pisa e dell’intera costa toscana.

Secondo il consigliere, la cancellazione di collegamenti strategici non rappresenta una scelta tecnica, ma politica, con ricadute dirette sulla vita di lavoratori, pendolari e professionisti, oltre che sul ruolo di Pisa come città universitaria, sanitaria e produttiva di rilevanza nazionale. Da qui la richiesta al sindaco di riferire in Consiglio comunale su una questione ritenuta di interesse generale.

La vicenda è stata portata all’attenzione pubblica dalla senatrice Ylenia Zambito, che ha denunciato il progressivo isolamento ferroviario della costa toscana, attribuendone la responsabilità al Ministero. Un allarme condiviso anche da Confcommercio Pisa, che ha parlato di una vera e propria emergenza infrastrutturale e di possibili ricadute negative sul sistema economico locale e sul futuro dell’aeroporto Galilei.

«Il Comune di Pisa – sottolinea il consigliere – non può limitarsi a prendere atto delle decisioni del Governo, ma deve esercitare fino in fondo il proprio ruolo istituzionale, chiarendo quali iniziative intenda intraprendere per difendere l’accessibilità della città e il suo ruolo strategico nel sistema dei trasporti».

FOTO DI ARCHIVIO.

