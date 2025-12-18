Petrucci (FdI): «Un milione di prestazioni sanitarie in più in cinque anni per ridurre le liste d’attesa»

Written by admin• 9:44 am• Pisa, Politica

PISA- Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa del consigliere regionale di Fratelli d’Italia e vicepresidente del Consiglio regionale Diego Petrucci.

“Non buttiamo soldi pubblici nel reddito di cittadinanza”

«Un milione di prestazioni sanitarie aggiuntive in cinque anni per ridurre in modo concreto le liste d’attesa». È questa la proposta presentata dal consigliere regionale di Fratelli d’Italia e vicepresidente del Consiglio regionale Diego Petrucci, nell’ambito di un atto collegato alla Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza regionale.

L’iniziativa invita la Giunta toscana a valutare l’introduzione di prestazioni sanitarie in orario serale e nei fine settimana, seguendo l’esempio della Regione Piemonte che, grazie a uno stanziamento straordinario, ha garantito in un solo anno circa 250mila visite ed interventi in più negli ospedali pubblici e convenzionati.

«Chiediamo al presidente Giani e alla sua Giunta di fare lo stesso – sottolinea Petrucci – perché il problema delle liste d’attesa è un’emergenza reale che incide direttamente sulla vita dei cittadini. Le misure adottate finora non sono state sufficienti e serve un cambio di passo deciso».

Secondo il consigliere, le risorse pubbliche dovrebbero essere indirizzate prioritariamente al potenziamento dei servizi sanitari: «I fondi non devono finire nel reddito di cittadinanza regionale o nel buco di bilancio, ma essere utilizzati anche per garantire cure tempestive e accessibili a tutti».

