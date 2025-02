Fontanella chiusa, emergenza abitativa, no alla cultura della cancellazione: lunedì nuova seduta del Consiglio Comunale

Written by admin• 8:33 am• Pisa, Politica

PISA – Sarà tutto dedicato ai cosiddetti atti ispettivi – cioè, interrogazioni, interpellanze e mozioni – la nuova seduta del Consiglio Comunale in programma per lunedì 17 Febbraio (inizio dalle 14,30).

Per quanto riguarda le interrogazioni ricordiamo quella del consigliere Francesco Auletta (Una città in comune), sulla fontanella chiusa in Via della Immaginetta. Gli risponderà l’assessore e vicesindaco, Raffaelle Latrofa. Per le interpellanze ricondiamo quella del consigliere Luigi Sofia (Sinistra unita per Pisa) sull’emergenza abitativa a seguito del taglio dei fondi per il contributo affitti e del fondo per la morosità incolpevole. Gli risponderà l’assessora alle politiche abitativa, Giovanna Bonanno.

Per quanto riguarda, invece, le mozioni, ricordiamo, infine, quella della consigliere Elena Del Rosso (FdI), su “No alla cultura della cancellazione”.

Il Consiglio Comunale, come di consueto, sarà aperto dai question time che, per questa seduta sono 5. Il primo, del consigliere Francesco Auletta (Una città in Comune), è sugli aeri in città. Gli risponderà il Sindaco di Pisa, Michele Conti.

Il secondo, del consiglire Giovanni Pascqualino (Lega) , è sulla riparazione dei banchi di frutta in piazza Sant’Omobono. Gli risponderà l’assessore al commercio, Paolo Pesciatini. Il terzo, sempre del consiglire Francesco Auletta (Una città in Comune), è sulle attività di parcheggio in zona aereporto. Gli risponderà l’assessore alla mobilità, Massimo Dringoli.

Il quarto, del consiglire Luigi Sofia (SI), è sulla valorizzazione dell’ex Paradisa. Gli risponderà l’assessora al patrimonio, Giovanna Bonanno. Il quinto, infine, del consiglire Palo Martinelli (La città delle persone), è sugli stalli blu e le persone con didsabilità. Gli risponderà l’assessora alla disabilità, Giulia Gambini.

Anche questa seduta del Consiglio Comunale sarà trasmessa in diretta streaming dal canale You Tube dello stesso Consiglio Comunale. Le sedute del Consiglio Comunale si tengono presso la sala Delle Baleari palazzo Gambacorti e sono aperte alla cittadinanza.

Last modified: Febbraio 16, 2025