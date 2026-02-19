Fiorentina – Piaa affidata a Mariani, non proprio un portafortuna

Written by admin• 1:18 pm• Pisa SC

PISA – Il derby tra Fiorentina e Pisa, in programma lunedì 23 febbraio nel posticipo in programma al Franchi alle ore 18:30 è stato affidato a Maurizio Mariani della sezione di Aprilia.

Il fischietto laziale sarà coadiuvato da Daniele Bindoni di Verona e Alberto Tegoni di Milano, quarto assistente Michael Fabbri di Ravenna, che ha diretto lunedì scorso proprio Pisa – Milan.

In sala Var ci sarà Matteo Gariglio di Pinerolo al fianco di Francesco Fourneau della sezione di Roma1.

Con il Pisa in campionato il fischietto di Aprilia vanta quattro precedenti conditi da una vittoria e ben tre sconfitte.

