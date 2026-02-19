Università di Pisa, tre studenti secondi alla Switch Competition internazionale

Written by admin• 11:59 am• Attualità, Cultura, Pisa

PISA- Tre studenti dell’Università di Pisa hanno conquistato il secondo posto alla Switch Competition, tra le più prestigiose competizioni internazionali dedicate alle soluzioni energetiche sostenibili.

Protagonisti del risultato sono Samuel Worku Demise, Yonas Girma Tekele e Abij Kinfle Assefa, iscritti al corso di laurea magistrale in Ingegneria della carta e del cartone (EPC), con sede a Lucca.

Il team si è distinto grazie a un progetto che propone una strategia di transizione energetica decennale in Etiopia, apprezzata per il carattere innovativo e la concretezza delle soluzioni presentate. Un lavoro che dimostra come le competenze ingegneristiche sviluppate nel distretto lucchese possano trovare applicazione in scenari globali complessi.

La Switch Competition, organizzata dalla Switch Energy Alliance (no-profit statunitense), coinvolge migliaia di studenti da tutto il mondo. Nelle recenti edizioni ha registrato la partecipazione di oltre 3.600 studenti provenienti da 58 Paesi.

Obiettivo del concorso è formare la nuova generazione di leader del settore energetico, chiamati a confrontarsi con temi cruciali come sostenibilità, accesso equo alle risorse e lotta alla povertà energetica.

Oltre al prestigio del riconoscimento, il risultato apre ai tre studenti importanti opportunità di networking internazionale.

«Questo traguardo conferma la capacità del corso di laurea magistrale di Lucca di formare professionisti pronti a guidare la transizione energetica – commenta il professor Marco Frosolini, presidente del corso EPC –. Il successo dei nostri studenti è motivo di grande orgoglio».

Last modified: Febbraio 19, 2026