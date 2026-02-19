“Terre di Pisa sostenibile e accessibile”: avviato il percorso verso la certificazione internazionale

Written by admin• 1:43 pm• Pisa, Attualità

PISA – Si è svolto questa mattina, presso l’Auditorium “Rino Ricci” della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest, il convegno di lancio del progetto “Terre di Pisa sostenibile e accessibile”, che segna l’avvio del percorso della destinazione verso gli standard di sostenibilità del Global Sustainable Tourism Council (GSTC).

Un passaggio strategico che colloca il territorio tra le prime realtà in Italia e in Toscana ad avviare un processo strutturato di certificazione, con l’obiettivo di qualificare l’offerta turistica e rafforzare la competitività delle imprese locali.

L’iniziativa ha coinvolto operatori del turismo e dell’agroalimentare, amministrazioni comunali, associazioni e soggetti della filiera territoriale, puntando a un modello di sviluppo capace di integrare sostenibilità ambientale, crescita economica e inclusione sociale.

Il progetto rappresenta l’evoluzione del percorso avviato dieci anni fa con il brand Terre di Pisa, nato per valorizzare in modo unitario il territorio e superare una promozione frammentata.

Nel corso dell’incontro è stato evidenziato come la sostenibilità costituisca oggi un fattore competitivo concreto. L’adozione di criteri ESG favorisce il posizionamento sui mercati internazionali, facilita l’accesso a strumenti finanziari dedicati alla transizione e rafforza la solidità del sistema economico locale.

Una specifica linea d’azione è dedicata all’accessibilità universale, attraverso la mappatura dei servizi e l’impiego di strumenti digitali inclusivi, per ampliare i segmenti di domanda e migliorare l’esperienza turistica.

«Dieci anni fa Terre di Pisa nasceva per costruire un’identità territoriale condivisa. Oggi compiamo un salto di qualità: sostenibilità e accessibilità diventano scelte strutturali», ha dichiarato il presidente della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest, Valter Tamburini.

«Sostenibilità e accessibilità sono valori prioritari che devono orientare ogni strategia di sviluppo turistico», ha aggiunto l’assessore al turismo del Comune di Pisa, Paolo Pesciatini.

Il convegno, moderato da Edoardo Vigna (Corriere della Sera – Pianeta 2030), ha visto gli interventi di Fabio Sacco, con la testimonianza della Val di Sole, e di Robert Kropfitsch (Territori Sostenibili), società incaricata del piano operativo. Spazio anche al progetto di accessibilità dei monumenti di Piazza dei Miracoli, illustrato dall’Opera della Primaziale Pisana.

Il progetto entra ora nella fase operativa, che nei prossimi mesi prevede il coinvolgimento progressivo degli operatori e strumenti di accompagnamento dedicati alle imprese.

