Filippo Inzaghi: “Andiamoci a prendere il sogno e dimostriamo il nostro valore”

PISA – Nell’antivigilia della sfida alla Cremonese, mister Filippo Inzaghi ha parlato del match contro i grigiorossi del giorno di Pasquetta.

SULLA SQUADRA. “La squadra sta bene ed è in salute, mancano ancora un paio di allenamenti non vediamo l’ora di giocare questa partita. Il destino è nelle nostre mani viviamo questo momento in maniera positiva, sappiamo che stadio troveremo, dovremo cercare di fare la nostra partita“.

SULLA CREMONESE. “Affrontiamo una delle squadre più forti del campionato, rispetto alla gara di andata hanno un allenatore diverso e preparato come Stroppa, se abbiamo così tanti punti di vantaggio vuol dire che ce li siamo meritati, il campo dovrà confermarlo“.

SUL CENTROCAMPO. “A centrocampo ho l’imbarazzo della scelta sono tutti a disposizione e tutti in grado di giocare 90′. Vedremo“.

SULL’ATTEGGIAMENTO. “Nessuno ci regalerà il nostro sogno, dovremo andarcelo a prendere, ci sono ancora quindici punti in palio e ne abbiamo solo sette di vantaggio. Dobbiamo fare come sempre giocare, aggredire l’avversario, sappiamo qual’è la nostra forza e dunque dovremo comportarci di conseguenza. Credo che la squadra nel suo cammino abbia dimostrato la sua forza“.

