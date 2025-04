La presentazione del 34esimo turno nel giorno di Pasquetta

Written by admin• 4:37 pm• Pisa SC

PISA – Dopo aver emesso il primo verdetto stagionale, con l’immediata risalita del Sassuolo in Serie A, il Torneo Cadetto si appresta a vivere il proprio 34esimo turno racchiuso in un’unica giornata, vale dire lunedì 21 aprile, con il programma a prevedere SudTirol-Bari alle ore 12:30. per poi proseguire con sette incontri alle ore 15:00 e quindi concludersi con le sfide Modena-Cesena delle ore 17:30 e Pisa-Cremonese alle 20:30.

Reduce dall’aver conquistato appena due punti nelle ultime quattro giornate, il SudTirol attende al “Druso” un Bari al quale, viceversa, il successo di venerdì scorso sul Palermo ha consentito di riaccendere le speranze di un accesso ai Playoff, per sostenere le quali occorre confermarsi anche in trasferta, dove peraltro i biancorossi pugliesi hanno colto una sola vittoria (1-0 a Mantova ad inizio febbraio) nel Girone di ritorno, mentre gli altoatesini hanno l’obbligo di non incorrere in ulteriori battute d’arresto per non vanificare il cammino che li aveva visti risalire in Classifica ed ora ripiombati in Zona Playout, con il pomeriggio ad aprirsi con il “testa coda” fra lo Spezia ed il fanalino di coda Cosenza in un match in cui il pareggio non serve a nessuna delle due formazioni, dovendo i bianconeri liguri – privi dello sqalificato Bertola – cercare i tre punti per mantenere viva una fiammella di speranza in ottica Promozione diretta ed i silani ad avere analoga necessità anche in vista dell’esito del ricorso al TAR afferente la penalizzazione di 4 punti subita, pur se nei precedenti al “Picco” hanno raccolto solo un pari per 0-0 a fine ottobre 2023, a fronte di due pesanti sconfitte (1-5 e 0-4) subite a luglio 2020 e ad inizio dicembre 2018 rispettivamente.

La Capolista Sassuolo, dopo i festeggiamenti in settimana per la Promozione ottenuta con largo anticipo, ospita al “Mapei Stadium” un Frosinone in serie positiva da 9 turni e che cerca in terra emiliana di consolidare la propria posizione in graduatoria per raggiungere il prima possibile una matematica salvezza che sino ad un paio di mesi fa pareva difficile da ottenere, ancorché la tradizione risulti sfavorevole agli ospiti, che nelle sei circostanze in cui le due formazioni si sono incontrate hanno raccolto solo tre pareggi (ultimo il 2-2 di inizio maggio 2019 in Serie A) a fronte di altrettante sconfitte, l’ultima delle quali risalente ad inizio marzo scorso (0-1 decisa da Thorstvedt), mentre una grossa occasione di attaccare la quarta posizione si offre alla Juve Stabia, che ospita al “Romeo Menti” una Sampdoria che è chiamata a dimostrare se la vittoria nell’ultimo turno possa rappresentare o meno la “svolta tanto attesa” dalla tifoseria blucerchiata, magari facendo affidamento all’unico precedente in terra campana e risalente a metà maggio 2012, con i liguri ad imporsi 2-1 in rimonta grazie alle reti di Munari e Icardi.

Un Catanzaro in marcata flessione (un solo successo negli ultimi sei turni con appena altrettanti punti conquistati) si reca a Mantova per affrontare una squadra rilanciata nel morale dalle vittorie contro SudTirol e Brescia e dal pari in rimonta ottenuto domenica scorsa con lo Spezia, con i due tecnici a dover fare a meno di un uomo a testa (Cella e Pittarello rispettivamente) per squalifica, mentre da parte virgiliana si può contare sulla tradizione favorevole che, in 11 sfide disputate al “Dino Martelli”, hanno raccolto 6 vittorie a fronte di 3 pareggi e sole 2 sconfitte (l’ultima delle quali risalente a fine maggio 1960, 0-1 con rete di Fanello), mentre a cercare di approfittare di un eventuale passo falso dei calabresi è il Palermo, che ospita al “Renzo Barbera” una Carrarese che vanta il secondo peggior ruolino di marcia esterno del Campionato con una sola affermazione (1-0 a Frosinone di inizio ottobre scorso) ma che è comunque in serie positiva da quattro turni, con i rosanero padroni di casa che, al contrario, non riescono a dare continuità di risultati al proprio percorso.

Due delicatissime sfide nella lotta per la salvezza riguardano quattro squadre racchiuse nello spazio di tre soli punti, con il Brescia che spera di infrangere la “Maledizione del Rigamonti” (dove non vince da fine settembre scorso, 3-2 alla Cremonese) affrontando una Reggiana in piena crisi – a digiuno di successi da 10 giornate in cui ha raccolto appena 4 punti scivolando al penultimo posto della Graduatoria – e che, oltretutto, è priva di ben tre suoi giocatori (Bardi, Girma e Cigarini) squalificati, mentre Maran deve fare a meno del solo Cistana appiedato dal Giudice Sportivo, ma può fare affidamento sui precedenti che, vedono le “Rondinelle” aver conquistato 14 vittorie a fronte di 6 pareggi e 4 sconfitte contro gli emiliani, così come, curiosamente, si sfidano al “Tombolato” Cittadella e Salernitano in un match che pone di fronte, da un lato, la squadra con il peggior record casalingo con appena 12 punti raccolti con soli due successi all’attivo e, dall’altro, quella con il minor numero di punti ottenuti in trasferta (solo 8 con una sola affermazione, 1-0 a Palermo ad inizio ottobre scorso), con i precedenti a non incoraggiare Mister Marino, visto che i campani in veneto hanno ottenuto solo quattro pari a fronte delle sei sconfitte nei 10 incontri sinora disputati, ancorché a Mister Dal Canto manchino Okwonko e Palmieri squalificati..

Lunedì di Pasqua che si conclude con un quanto mai interessante “Derby emiliano-romagnolo” fra Modena e Cesena, con i padroni di casa a cercare l’aggancio a quota 44 punti in Classifica ai bianconeri ancora in piena lotta per un posto nei Playoff, per una sfida che al “Braglia” è andata in scena in 20 occasioni, con 8 vittorie dei “Canarini”, 10 pareggi e solo 2 affermazioni ospiti, l’ultima delle quali risalente a metà dicembre 2006 (1-0 con rete di Pellè) ed, infine, con tutti gli occhi puntati sulla “Cetilar Arena” per il match fra Pisa e Cremonese che scenderanno in campo già a conoscenza dei risultati delle avversarie per i rispettivi obiettivi e che rappresenta uno degli ultimi ostacoli da superare per i nerazzurri di Mister Inzaghi al fine di “coronare un sogno” su cui in pochi erano pronti a scommettere ad inizio stagione, i quali possono altresì contare su di una tradizione favorevole che, nei precedenti incontri disputati davanti al proprio pubblico, ha visto i padroni di casa imporsi in 9 occasioni (ultima 3-0 di metà marzo 2022, doppietta di Torregrossa ed acuto di Puscas) a fronte di 5 pareggi e 4 vittorie ospiti, l’ultima delle quali risalente a metà marzo 2007 in Serie C1 (0-1, rete di Vitiello), mentre per trovare un’affermazione dei grigiorossi nel Torneo Cadetto occorre risalire addirittura al giorno di Capodanno 1950, un 2-1 con doppietta di Masoni,

Programma 34esima giornata Serie B 2024-’25:

Lunedì 21 aprile 2025, ore 15:00

SudTirol – Bari (ore 12:30)

Brescia – Reggiana

Cittadella – Salernitana

Juve Stabia – Sampdoria

Mantova – Catanzaro

Palermo – Carrarese

Sassuolo – Frosinone

Spezia – Cosenza

Modena – Cesena (ore 17:30)

Pisa – Cremonese (ore 20:30)

