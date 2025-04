Rolando Maran: “Con il Pisa per dare il massimo, servirà un prestazione maiuscola”

Written by Antonio Tognoli• 3:29 pm• Pisa SC

PISA – Il tecnico del Brescia Rolando Maran ex Pisa, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara Brescia-Pisa, in programma venerdì 25 Aprile alle ore 15 allo Stadio “Rigamonti”. Di seguito le sue dichiarazioni che abbiamo raccolto dal portale “Tifo Brescia”.

Sul rinvio della gara con la Reggiana “C’era più regolarità se il girone continuava come era in programma. Vantaggio o svantaggio però non voglio nemmeno parlarne“.

Sul Pisa. “Andiamo con forza ad affrontare i nerazzurri i quali sono un avversario che sta viaggiando verso la Serie A, e quindi sarà un test difficile. Per affrontare il Pisa dovremo fare più del massimo, servirà una prestazione maiuscola, dobbiamo essere stimolati. Nell’ambiente c’è fiducia perché lavoriamo con intensità ed attenzione. Siamo pronti a fare una buona partita, anche se l’ostacolo è complicato. Il Pisa è forte sui calci piazzati, nel complesso è temibile e i risultati sono lo specchio dei valori. Non dovremo concedere spazi, anche all’andata avevamo messo tanta attenzione e non meritavamo di perdere”.

Il lavoro della squadra e gli assenti. “Abbiamo lavorato senza interruzioni cercando di essere sul pezzo. Inoltre abbiamo alcune defezioni in quanto mancheranno Jallow, per distorsione alla caviglia, oltre a Cistana, Verreth e Fogliata. Comunque ci sono Galazzi e Olzer che saranno armi in più, in quanto aumentiamo le risorse tecniche a disposizione”.

Il supporto del pubblico bresciano “Sarà fondamentale. Passa tutto da noi. Abbiamo la necessità di sentire la vicinanza dei tifosi“.

