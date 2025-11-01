Written by Novembre 1, 2025 7:11 am Pisa, Attualità, TOP NEWS HOME PAGE

Federico Coccolini ai vertici della World Society of Emergency Surgery

HomePisa, Attualità, TOP NEWS HOME PAGEFederico Coccolini ai vertici della World Society of Emergency Surgery

PISA Federico Coccolini – dell’unità operativa Chirurgia generale e d’urgenza dell’Azienda ospedaliero-universitaria pisana e associato di Chirurgia generale all’Università di Pisa – nel corso del convegno che si è tenuto ad Antalya, in Turchia, è stato eletto per il prossimo quadriennio presidente della World Society of Emergency Surgery (WSES).

La WSES è la principale società di chirurgia d’urgenza a livello mondiale: ha delegazioni attive in più di 80 paesi, di tutti i continenti, e sulla gestione dei pazienti critici in urgenza, con il contributo diretto di Coccolini, ha pubblicato più di 50 linee guida, position paper, survey, e un libro di testo – venduto in decine di migliaia di copie – che hanno fissato gli standard di trattamento più diffusi nel mondo.

Last modified: Novembre 1, 2025
Previous Story
L’Effemeride Pisana del primo novembre 2025
Next Story
Nuova Casa di comunità a Pisa: spostamenti temporanei per medici e ambulatorio infermieristico

Comments are closed.

Close
Seleziona una categoria
Articoli più visti