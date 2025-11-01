Federico Coccolini ai vertici della World Society of Emergency Surgery

Written by Antonio Tognoli• 7:11 am• Pisa, Attualità, TOP NEWS HOME PAGE

PISA – Federico Coccolini – dell’unità operativa Chirurgia generale e d’urgenza dell’Azienda ospedaliero-universitaria pisana e associato di Chirurgia generale all’Università di Pisa – nel corso del convegno che si è tenuto ad Antalya, in Turchia, è stato eletto per il prossimo quadriennio presidente della World Society of Emergency Surgery (WSES).

La WSES è la principale società di chirurgia d’urgenza a livello mondiale: ha delegazioni attive in più di 80 paesi, di tutti i continenti, e sulla gestione dei pazienti critici in urgenza, con il contributo diretto di Coccolini, ha pubblicato più di 50 linee guida, position paper, survey, e un libro di testo – venduto in decine di migliaia di copie – che hanno fissato gli standard di trattamento più diffusi nel mondo.

