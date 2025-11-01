L’Effemeride Pisana del primo novembre 2025

Written by Leonardo Miraglia• 5:45 am• Pisa, Attualità, Cultura, TOP NEWS HOME PAGE

di Leonardo Miraglia

Sabato 1 novembre 2025, il Sole sorge alle 6:52 e tramonta alle 17:10, le ore di luce solare sono 10 e 18 minuti

La Luna è in fase crescente

Oggi è il 254mo giorno del 2026 in Stile Pisano

Oggi è la giornata di:

Giornata internazionale di apprezzamento del lavoro dei toelettatori per animali domestici

Giornata mondiale del veganesimo

Giornata mondiale del numbat

Giorno del Primo Meridiano

Festa nazionale di Antigua e Barbuda

Santo del giorno:

Solennità di Tutti i Santi

Patroni di Rovetta e Lombriasco

Festeggiare tutti i santi è guardare coloro che già posseggono l’eredità della gloria eterna. Quelli che hanno voluto vivere della loro grazia di figli adottivi, che hanno lasciato che la misericordia del Padre vivificasse ogni istante della loro vita, ogni fibra del loro cuore. I santi contemplano il volto di Dio e gioiscono appieno di questa visione. Sono i fratelli maggiori che la Chiesa ci propone come modelli perché, peccatori come ognuno di noi, tutti hanno accettato di lasciarsi incontrare da Gesù, attraverso i loro desideri, le loro debolezze, le loro sofferenze, e anche le loro tristezze.

Questa beatitudine che dà loro il condividere in questo momento la vita stessa della Santa Trinità è un frutto di sovrabbondanza che il sangue di Cristo ha loro acquistato. Nonostante le notti, attraverso le purificazioni costanti che l’amore esige per essere vero amore, e a volte al di là di ogni speranza umana, tutti hanno voluto lasciarsi bruciare dall’amore e scomparire affinché Gesù fosse progressivamente tutto in loro. E’ Maria, la Regina di tutti i Santi, che li ha instancabilmente riportati a questa via di povertà, è al suo seguito che essi hanno imparato a ricevere tutto come un dono gratuito del Figlio; è con lei che essi vivono attualmente, nascosti nel segreto del Padre.

E’ accaduto il primo novembre:

1503 – Giuliano della Rovere diventa papa col nome di Giulio II: diverrà uno dei più celebri pontefici del Rinascimento e sarà ricordato come “il papa guerriero”

1512 – Il soffitto della Cappella Sistina, dipinto da Michelangelo, viene mostrato al pubblico per la prima volta

1604 – Al Palazzo di Whitehall di Londra, prima dell’Otello di William Shakespeare

1611 – Al Palazzo di Whitehall di Londra, prima de La Tempesta di William Shakespeare

1755 – Lisbona viene distrutta da un terremoto e dal conseguente maremoto, che uccide tra le sessanta e le novantamila persone

1800 – John Adams diventa il primo presidente degli Stati Uniti ad abitare la Casa Bianca

1848 – A Boston (Massachusetts) apre la prima scuola medica per donne

1884 – La conferenza internazionale sui meridiani che si svolge a Washington DC adotta il sistema dei fusi orari

1897 – Un gruppo di studenti del liceo classico “Massimo D’Azeglio” di Torino fonda il Foot-Ball Club Juventus

1898 – Viene fondata l’Ascoli Calcio 1898 FC

1900 – Ignazio Majo Pagano fonda il Palermo

1911 – Guerra italo-turca: Giulio Gavotti, a bordo di un Etrich Taube, lancia delle bombe a mano su un accampamento nemico: è il primo bombardamento aereo della storia compiuto da un oggetto più pesante dell’aria

1914 – Prima guerra mondiale: battaglia di Coronel. Si tratta della prima sconfitta navale britannica della guerra

1918 – Prima guerra mondiale: due ufficiali della Regia Marina italiana compiono l’Impresa di Pola, nella quale viene affondata la corazzata austro-ungarica SMS Viribus Unitis

1952 – Operazione Ivy: gli Stati Uniti fanno detonare con successo la prima bomba all’idrogeno, nome in codice “Mike” [“m” for megaton], sull’Isola Eniwetok, nell’Atollo di Bikini, situato nell’Oceano Pacifico

1955 – Scoppio della guerra del Vietnam

1960 – Durante la campagna elettorale per le presidenziali USA, John F. Kennedy annuncia l’idea dei Peace Corps

1962 Esce in Italia il primo numero di Diabolik Viene lanciata nello spazio la prima sonda diretta verso Marte, ma la missione russa “Mars 1” sarà un fallimento: la sonda si perde a 106 milioni di chilometri dalla Terra

1964 – Inaugurazione della prima linea della Metropolitana di Milano

1981 – Antigua e Barbuda ottengono l’indipendenza dal Regno Unito

1993 – Entra in vigore il Trattato di Maastricht, che stabilisce formalmente l’Unione europea

1994 George Lucas abbandona le attività quotidiane della sua industria cinematografica per iniziare un anno sabbatico (in questo periodo scriverà il prequel in tre episodi di Guerre stellari) Pietro Pacciani viene condannato all’ergastolo in primo grado dal Tribunale di Firenze. Si ritiene sia il responsabile di 14 dei 16 delitti del Mostro di Firenze

2011 – L’italiano Mario Draghi succede a Jean-Claude Trichet e diviene il terzo presidente della Banca centrale europea

Nati il primo novembre:

LELLO ARENA

Attore italiano

α 1 novembre 1953

ANTONIO CANOVA

Scultore italiano

α 1 novembre 1757 ω 13 ottobre 1822

Deceduti il primo novembre:

PIETRO BADOGLIO

Generale e politico italiano

α 28 settembre 1871 ω 1 novembre 1956

CLAUDE LÉVI-STRAUSS

Antropologo francese

α 28 novembre 1908 ω 1 novembre 2009

ALDA MERINI

Poetessa italiana

α 21 marzo 1931 ω 1 novembre 2009

EZRA POUND

Poeta statunitense

α 30 ottobre 1885 ω 1 novembre 1972

I testi e le foto dei nati e deceduti nel giorno di pubblicazione del pezzo sono tratti dal sito https://www.biografieonline.it con licenza Creative Commons Attribuzione – Non commerciale – Non opere derivate 2.5 (CC BY-NC-ND 2.5 IT) L’immagine del santo del giorno ed alcuni testi sono tratti dal sito https://www.santodelgiorno.it con licenza Creative Commons Attribuzione – Non commerciale – Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale (CC BY-NC-SA 4.0) I testi dell'”accadde il…” sono tratti da https://www.wikipedia.it con licenza Attribuzione-CondividiAlloStessoModo 4.0 Internazionale (CC BY-SA 4.0) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

Last modified: Ottobre 31, 2025