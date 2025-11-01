L’Effemeride Pisana del primo novembre 2025

di Leonardo Miraglia
Sabato 1 novembre 2025, il Sole sorge alle 6:52 e tramonta alle 17:10, le ore di luce solare sono 10 e 18 minuti
La Luna è in fase crescente
Oggi è il 254mo giorno del 2026 in Stile Pisano
Oggi è la giornata di:
Giornata internazionale di apprezzamento del lavoro dei toelettatori per animali domestici
Giornata mondiale del veganesimo
Giornata mondiale del numbat
Giorno del Primo Meridiano
Festa nazionale di Antigua e Barbuda
Santo del giorno:
Solennità di Tutti i Santi
Patroni di Rovetta e Lombriasco
Festeggiare tutti i santi è guardare coloro che già posseggono l’eredità della gloria eterna. Quelli che hanno voluto vivere della loro grazia di figli adottivi, che hanno lasciato che la misericordia del Padre vivificasse ogni istante della loro vita, ogni fibra del loro cuore. I santi contemplano il volto di Dio e gioiscono appieno di questa visione. Sono i fratelli maggiori che la Chiesa ci propone come modelli perché, peccatori come ognuno di noi, tutti hanno accettato di lasciarsi incontrare da Gesù, attraverso i loro desideri, le loro debolezze, le loro sofferenze, e anche le loro tristezze.
Questa beatitudine che dà loro il condividere in questo momento la vita stessa della Santa Trinità è un frutto di sovrabbondanza che il sangue di Cristo ha loro acquistato. Nonostante le notti, attraverso le purificazioni costanti che l’amore esige per essere vero amore, e a volte al di là di ogni speranza umana, tutti hanno voluto lasciarsi bruciare dall’amore e scomparire affinché Gesù fosse progressivamente tutto in loro. E’ Maria, la Regina di tutti i Santi, che li ha instancabilmente riportati a questa via di povertà, è al suo seguito che essi hanno imparato a ricevere tutto come un dono gratuito del Figlio; è con lei che essi vivono attualmente, nascosti nel segreto del Padre.
E’ accaduto il primo novembre:
- 1503 – Giuliano della Rovere diventa papa col nome di Giulio II: diverrà uno dei più celebri pontefici del Rinascimento e sarà ricordato come “il papa guerriero”
- 1512 – Il soffitto della Cappella Sistina, dipinto da Michelangelo, viene mostrato al pubblico per la prima volta
- 1604 – Al Palazzo di Whitehall di Londra, prima dell’Otello di William Shakespeare
- 1611 – Al Palazzo di Whitehall di Londra, prima de La Tempesta di William Shakespeare
- 1755 – Lisbona viene distrutta da un terremoto e dal conseguente maremoto, che uccide tra le sessanta e le novantamila persone
- 1800 – John Adams diventa il primo presidente degli Stati Uniti ad abitare la Casa Bianca
- 1848 – A Boston (Massachusetts) apre la prima scuola medica per donne
- 1884 – La conferenza internazionale sui meridiani che si svolge a Washington DC adotta il sistema dei fusi orari
- 1897 – Un gruppo di studenti del liceo classico “Massimo D’Azeglio” di Torino fonda il Foot-Ball Club Juventus
- 1898 – Viene fondata l’Ascoli Calcio 1898 FC
- 1900 – Ignazio Majo Pagano fonda il Palermo
- 1911 – Guerra italo-turca: Giulio Gavotti, a bordo di un Etrich Taube, lancia delle bombe a mano su un accampamento nemico: è il primo bombardamento aereo della storia compiuto da un oggetto più pesante dell’aria
- 1914 – Prima guerra mondiale: battaglia di Coronel. Si tratta della prima sconfitta navale britannica della guerra
- 1918 – Prima guerra mondiale: due ufficiali della Regia Marina italiana compiono l’Impresa di Pola, nella quale viene affondata la corazzata austro-ungarica SMS Viribus Unitis
- 1952 – Operazione Ivy: gli Stati Uniti fanno detonare con successo la prima bomba all’idrogeno, nome in codice “Mike” [“m” for megaton], sull’Isola Eniwetok, nell’Atollo di Bikini, situato nell’Oceano Pacifico
- 1955 – Scoppio della guerra del Vietnam
- 1960 – Durante la campagna elettorale per le presidenziali USA, John F. Kennedy annuncia l’idea dei Peace Corps
- 1962
- Esce in Italia il primo numero di Diabolik
- Viene lanciata nello spazio la prima sonda diretta verso Marte, ma la missione russa “Mars 1” sarà un fallimento: la sonda si perde a 106 milioni di chilometri dalla Terra
- 1964 – Inaugurazione della prima linea della Metropolitana di Milano
- 1981 – Antigua e Barbuda ottengono l’indipendenza dal Regno Unito
- 1993 – Entra in vigore il Trattato di Maastricht, che stabilisce formalmente l’Unione europea
- 1994
- George Lucas abbandona le attività quotidiane della sua industria cinematografica per iniziare un anno sabbatico (in questo periodo scriverà il prequel in tre episodi di Guerre stellari)
- Pietro Pacciani viene condannato all’ergastolo in primo grado dal Tribunale di Firenze. Si ritiene sia il responsabile di 14 dei 16 delitti del Mostro di Firenze
- 2011 – L’italiano Mario Draghi succede a Jean-Claude Trichet e diviene il terzo presidente della Banca centrale europea
LELLO ARENA
ANTONIO CANOVA
α 1 novembre 1757 ω 13 ottobre 1822
Deceduti il primo novembre:
PIETRO BADOGLIO
α 28 settembre 1871 ω 1 novembre 1956
CLAUDE LÉVI-STRAUSS
α 28 novembre 1908 ω 1 novembre 2009
ALDA MERINI
α 21 marzo 1931 ω 1 novembre 2009
EZRA POUND
α 30 ottobre 1885 ω 1 novembre 1972
I testi e le foto dei nati e deceduti nel giorno di pubblicazione del pezzo sono tratti dal sito https://www.biografieonline.it con licenza Creative Commons Attribuzione – Non commerciale – Non opere derivate 2.5 (CC BY-NC-ND 2.5 IT)
L’immagine del santo del giorno ed alcuni testi sono tratti dal sito https://www.santodelgiorno.it con licenza Creative Commons Attribuzione – Non commerciale – Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale (CC BY-NC-SA 4.0)
I testi dell'”accadde il…” sono tratti da https://www.wikipedia.it con licenza Attribuzione-CondividiAlloStessoModo 4.0 Internazionale (CC BY-SA 4.0) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/