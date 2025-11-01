Nuova Casa di comunità a Pisa: spostamenti temporanei per medici e ambulatorio infermieristico

Written by admin• 7:51 am• Pisa, Attualità, TOP NEWS HOME PAGE

PISA- Per permettere i lavori per la realizzazione della nuova Casa di comunità di Pisa, l’Azienda USL Toscana nord ovest comunica che, a partire da lunedì 3 novembre, le visite dei medici di famiglia della Casa della salute di via Garibaldi si svolgeranno sempre in via Garibaldi, ma presso la sede della continuità assistenziale (ex-Guardia Medica). L’accesso sarà libero, senza appuntamento, negli orari: dal lunedì al venerdì, 10:00-12:00 e 14:00-16:00.

L’ambulatorio infermieristico, invece, è stato trasferito al secondo piano del presidio distrettuale di via Garibaldi (Poliambulatorio). Per accedervi è necessario prenotare un appuntamento, che può essere fissato telefonando al numero 050-959844 o di persona, dal lunedì al venerdì, dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 16:00.

