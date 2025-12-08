Carlos Cuesta: “L’atteggiamento deve essere sempre quello giusto. Orgoglioso di questo gruppo”

Written by Antonio Tognoli• 5:26 pm• Pisa SC

PISA – Il mister del Parma Carlos Cuesta nel dopo gara commenta la sfida vinta contro il Pisa.

“Mi è piaciuto di più il primo tempo dove siamo stati concentrati, ma dobbiamo migliorare anche nelle situazioni difficili. L’atteggiamento deve essere sempre quello giusto, ma io sono orgoglioso di questo gruppo. Oristanio ci è mancato tantissimo in questi mesi, ma l’ho cambiato perché avevamo bisogno a sinistra. Mi è dispiaciuto toglierlo, sono sicuro che ci darà tanto in questa stagione. L’idea originaria era quello di fare la partita come nel primo tempo. Avendo giocato giovedì a Bologna non abbiamo avuto il tempo di provare tante situazioni, però sono contento della squadra“

