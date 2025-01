Serie BKT. Il programma della quinta di ritorno: apre Palermo-Pisa

Written by admin• 1:15 pm• Pisa SC

Sabato il Sassuolo attende la Juve Stabia, mentre lo Spezia si reca a Cittadella

PISA – Con un programma oramai consolidato, la quinta giornata di ritorno del torneo Cadetto ha nell’anticipo il suo “piatto forte”, visto che venerdì sera 24 gennaio si affrontano al “Renzo Barbera” Palermo e Pisa, turno che poi prosegue con cinque incontri al sabato – di cui quattro alle ore 15, mentre Modena – Mantova-Sampdoria si svolge alle 17:15 – per concludersi con altre quattro gare al pomeriggio di domenica 15 dicembre, tre delle quali alle ore 15, mentre Bari – Frosinone è in programma alle 17.15.

di Giovanni Manenti

Un anticipo quanto mai interessante, quello che al “Renzo Barbera” oppone il Palermo al Pisa secondo in Classifica e reduce dalla gagliarda affermazione contro la Salernitana, ancorché i nerazzurri debbano fare a meno di Marin appiedato dal Giudice Sportivo e Tramoni ancora ai box per infortunio, pur se Mister Inzaghi potrà contare sul rientro di Caracciolo che ha scontato il turno di squalifica, mentre sul fronte opposto si spera di proseguire nella striscia vincente che ha visto i rosanero conquistare altrettante vittorie nelle ultime tre gare disputate davanti al proprio pubblico, facendo altresì affidamento sulla tradizione favorevole, considerando che l’ultima affermazione ospite risale ad oltre 40 anni fa (1-0 di inizio novembre 1980, rete di Chierico su rigore), incontro al quale guarda con legittimo interesse anche la Capolista Sassuolo, che apre il pomeriggio del sabato ospitando al “Mapei Stadium” la rivelazione Juve Stabia, con la formazione di Grosso – pur priva di Thorstvedt squalificato – a dover rispondere alle recenti battute d’arresto contro Pisa e Spezia, potendo contare sul fatto che negli unici due precedenti in Serie B con i campani, entrambi si sono risolti con altrettante vittorie, 2-1 ed 1-0 rispettivamente.

Al pari della Capolista, anche lo Spezia cercherà di approfittare di un eventuale passo falso dei nerazzurri facendo visita ad un Cittadella peraltro in netta ripresa come certificano i 13 punti conquistati dai granata veneti nelle ultime 6 giornate, ancorché gli stessi soffrano più al “Tombolato” (dove hanno raccolto solo 11 degli attuali 27 punti in Classifica), come conferma anche la tradizione visto che, nelle 8 sfide tra i Cadetti, i bianconeri liguri se ne sono aggiudicate ben 5, con un pari e due sole affermazioni per i padroni di casa, pur se Mister D’Angelo è costretto a fare a meno del suo Cannoniere Francesco Pio Esposito, squalificato, mentre quanto mai interessante appare il confronte del “Nicola Ceravolo” che oppone il Catanzaro, reduce dalla rocambolesca vittoria a Brescia, al Cesena in una sfida dal sapore di Zona Playoff, ancorché i romagnoli dovranno fare a meno di Adamo e Calo squalificati, ma sperando di poter replicare l’esito della loro ultima visita in Calabria, conclusa con un netto 4-2 risalente a dicembre 2005.

Oramai trascorsi tre mesi dall’ultima vittoria in Campionato, la Sampdoria non ha più alternative, ospitando al “Luigi Ferraris” il fanalino di coda Cosenza, ancorché Mister Semplici debba fare i conti con le decisioni del Giudice Sportivo che gli ha tolto contemporaneamente Bellemo, Curto e Venuti, ma è indubbio che in caso di ulteriore dilazione del ritorno al successo, gli scenari in casa blucerchiata si farebbero a dir poco inquietanti, nel mentre conclude il programma del sabato la sfida del “Braglia” fra Modena e Mantova, ovvero due formazioni che devono ancora decidere “cosa fare da grandi”, visto che si trovano a metà Classifica divise da un solo punto (28 a 27 a favore degli ospiti), con conseguente possibilità per gli emiliani di operare il sorpasso attraverso una vittoria che in casa gialloblù manca dalla vigilia di Natale (1-0 sul Pisa) potendo fare affidamento sul fatto che nei confronti di questo nuovo Millennio i virgiliani non hanno mai fatto bottino pieno.

Il pomeriggio di domenica si apre con un delicato match allo “Arechi” fra una Salernitana alla disperata ricerca di punti per uscire dalla Zona Playout e, viceversa, la Cremonese il cui obiettivo attuale è quello di cercare di accorciare le distanze (attualmente pari ad 8 punti) dallo Spezia terzo in graduatoria, con i grigiorossi lombardi imbattuti in trasferta da inizio novembre (0-1 a Mantova nel derby lombardo) ma con dalla loro una tradizione sfavorevole che non li ha mai visti imporsi in terra campana, nel mentre una sfida che potrà dire molto sul futuro delle due contendenti è quella dello “Stadio dei Marmi” dove la Carrarese, reduce da tre sconfitte consecutive (sia pur contro Pisa, Spezia ed Juve Stabia), ospita un Brescia a digiuno di vittorie da ben 11 turni (1-0 a Genova di inizio novembre …) che lo ha visto precipitare a ridosso della Zona Playout e reduce dall’ennesimo ribaltone in panchina, con Rolando Maran richiamato a sostituire Pier Paolo Bisoli, cui è stata fatale la sconfitta interna con il Catanzaro, dopo aver collezionato 6 pari consecutivi.

Per concludere, un’importante occasione si presenta al SudTirol, ospitando al “Druso” la Reggiana, per proseguire nel percorso di rilancio che, da quando Mister Castori si è seduto sulla panchina degli altoatesini, ha prodotto 9 punti in sette giornate, ancorché la vittoria davanti al proprio pubblico manchi oramai dai primi due turni di Campionato (!!) – 2-1 sul Modena e 3-2 sulla Salernitana – cui sono seguite 3 pari e 6 sconfitte, con gli emiliani, viceversa, ad essersi portati a due sole lunghezze dalla Zona Playoff, obiettivo peraltro non fissato ad inizio stagione, a differenza del Bari che completa il programma affrontando al “San Nicola” un Frosinone alla disperata ricerca di punti, dopo il pesante ko interno con il SudTirol, obiettivo reso ancor più difficile dai precedenti che non possano che far sorridere i biancorossi pugliesi, che nelle ultime 7 sfide disputate nel corso del corrente Secolo se ne sono aggiudicate ben 5 con in sole due occasioni gli ospiti ad essere riusciti a strappare il nulla di fatto.

Programma 24esima giornata Serie B 2024-’25:

Venerdì 31 gennaio 2025, ore 20:30

Palermo – Pisa.

Sabato 1 febbraio 2025, ore 15:

Catanzaro – Cesena

Cittadella – Spezia

Sampdoria – Cosenza

Sassuolo – Juve Stabia

Modena – Mantova (ore 17:15)

Domenica 2 febbraio 2025, ore 15:

Carrarese – Brescia

Salernitana – Cremonese

SudTirol – Reggiana

Bari – Frosinone (ore 17:15)

