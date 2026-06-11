Written by Giugno 11, 2026 9:53 am Pisa, Sport

Euro Winners Cup: sarà il Partizan l’avversario del Lenergy Pisa negli ottavi di finale

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PISA – Questo pomeriggio di giovedì 11 giugno alle ore 16.30 italiane il Lenergy Pisa BS affronterà la squadra ucraina Partizan BSC nella gara valida per gli ottavi di finale di Euro Winners Cup.

La Diretta streaming è disponibile su: https://streamwayplus.com/beach-soccer/17-18-w-701767

L’incontro sarà raccontato in diretta su Punto Radio.

Last modified: Giugno 11, 2026
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