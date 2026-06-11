“Ci pensi mai”, il debutto discografico di MalaSoma tra rap, malinconia e ricerca di autenticità

Written by Redazione• 10:03 am• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA- Esce “Ci pensi mai”, il primo singolo ufficiale di MalaSoma, prodotto da Rio Flo per AIDA Music / Buenaonda. Un brano introspettivo che segna l’esordio discografico dell’artista e apre il suo percorso tra rap, malinconia, inquietudine generazionale e bisogno di autenticità.

In “Ci pensi mai”, MalaSoma riflette sul senso di smarrimento e sul vuoto della società contemporanea, sempre più attraversata da distrazioni continue, modelli imposti e dinamiche di omologazione. Il brano si muove tra rabbia e malinconia, trasformando il rap in uno spazio di ricerca personale, osservazione e presa di coscienza.

Tra immagini intime e riflessioni lucide, “Ci pensi mai” diventa una domanda aperta: un invito a fermarsi, guardarsi dentro e chiedersi quanto di ciò che viviamo sia davvero scelto e quanto, invece, venga semplicemente assorbito.

“Fare musica per me significa trovare uno spazio vero, lontano dal rumore e dalle maschere. Scrivere mi aiuta a capire quello che provo e a trasformare emozioni e pensieri in qualcosa che possa arrivare anche agli altri”, racconta MalaSoma.

Matteo Malasoma, in arte MalaSoma, classe 2003, nasce a Marino, in provincia di Roma, e cresce a Pisa, città in cui vive e porta avanti il suo percorso musicale. Si avvicina alla musica da bambino attraverso la batteria, strumento con cui sviluppa il primo rapporto con il ritmo e le percussioni. Negli ultimi anni si dedica alla scrittura, che diventa progressivamente il centro del suo percorso artistico e il mezzo attraverso cui dare forma a pensieri, inquietudini e visione personale.

Da alcuni mesi MalaSoma è al lavoro con il produttore Rio Flo, Stefano Florio, alla realizzazione del suo primo EP, un progetto destinato ad ampliare ulteriormente la sua identità artistica e sonora. Parallelamente, l’artista sta preparando anche il suo primo set live, che porterà dal vivo a partire da settembre.

Con “Ci pensi mai”, MalaSoma presenta il primo tassello di un’identità artistica in costruzione, utilizzando l’hip hop come strumento di espressione, analisi e libertà.

Il singolo è disponibile su tutte le principali piattaforme digitali.

Last modified: Giugno 11, 2026