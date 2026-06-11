Ordine del giorno del consiglio comunale di giovedì 11 Giugno

CALCI – Il Comune di Calci informa che il Consiglio Comunale del Comune di Calci è stato convocato per le ore 17:30 di giovedì 11 Giugno 2026, con il seguente ordine del giorno:
1) Esame delle condizioni di candidabilità, eleggibilità e compatibilità degli eletti ai sensi dell’art. 41 dei D.Lgs. 267/2000
2) Giuramento del Sindaco
3) Art. 30 dello Statuto – Elezione del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio Comunale
4) Comunicazione nomina dei componenti della Giunta Comunale ai sensi dell’art. 46 del D.Lgs. 267/2000
5) Nomina Commissione Elettorale Comunale
6) Nomina commissione per la formazione degli elenchi comunali dei giudici popolari
7) Nomina membri delle commissioni consiliari permanenti
8) Nomina commissione consiliare per i Referendum
9) Presentazione “Linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato”
10) Indirizzi per la nomina, designazione o revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende o Istituzioni
La seduta consiliare sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube del Comune di Calci.Last modified: Giugno 11, 2026