Euro Winners Cup. Il Lenergy Pisa batte i norvegesi del KFUM e vola agli ottavi di finale

Written by Redazione• 11:12 pm• Pisa, Sport

PISA – Secondo successo consecutivo a Nazaré (Portogallo) per il Lenergy Pisa BS, che dopo il netto successo

contro il Portsmouth (13-4) supera anche i norvegesi del KFUM Stavanger BS per 4-3, conquistando il

primo posto nel girone D e la qualificazione diretta agli ottavi di finale di Euro Winners Cup, la Champions League del Beach Soccer.



L’avvio di gara è molto equilibrato e tattico, con le due squadre attente soprattutto a non concedere spazi. Il KFUM mette subito in mostra grande intensità nei contrasti e una solida organizzazione difensiva, mentre il Pisa fatica a trovare ritmo in fase offensiva. La migliore occasione della prima frazione capita a Genovali, che colpisce il palo a metà tempo sfiorando il vantaggio nerazzurro. Alla prima vera opportunità, però, sono i norvegesi a colpire: nell’ultimo minuto del primo periodo Axel trova il gol dell’1-0, mandando avanti il KFUM.

Nel secondo tempo il Lenergy Pisa continua inizialmente a sembrare bloccato, con difficoltà nella

costruzione delle occasioni e pochi duelli offensivi vinti. Al 6’ arriva anche il raddoppio del KFUM con Pelicano, autore del gol più spettacolare della giornata: conclusione direttamente dalla propria metà campo attraverso una selva di gambe e pallone che rimbalza proprio davanti a Casapieri, sorprendendo il portiere nerazzurro per il 2-0. La reazione del Pisa, però, è immediata e passa ancora una volta dai piedi di Edson Hulk. Sul calcio d’inizio successivo il brasiliano accorcia subito le distanze, riaprendo il match, prima di firmare il pareggio con una delle sue giocate caratteristiche: controllo, sterzata sul difensore e potente destro vincente: 2-2.

Il bomber nerazzurro è protagonista anche nell’azione che porta al sorpasso pisano, creando l’occasione perfetta per Mogavero, bravo a trovare il suo primo gol europeo con un semplice tap-in a porta sguarnita. Lo stesso Mogavero firma poi anche il 4-2 appena un minuto più tardi, liberandosi al tiro sulla destra dell’area dopo una torre di Sciacca, in anticipo sul portiere avversario. Prime reti europee e grande gioia per il pisanissimo Mogavero, cresciuto nella Next Gen nerazzurra. Nel finale arriva un ultimo brivido per il Lenergy Pisa: David Ardil è costretto a spendere fallo per fermare un contropiede pericoloso e dal successivo tiro libero, praticamente

un rigore decentrato, il KFUM accorcia sul 4-3 con Axel. Nei minuti conclusivi, però, i nerazzurri gestiscono con ordine il vantaggio senza concedere ulteriori occasioni.

Il Lenergy Pisa BS chiude così il triangolare al primo posto e accede direttamente agli ottavi di finale della

competizione. Adesso qualche giorno di riposo per ricaricare le energie in vista della fase a eliminazione diretta, con il sorteggio previsto mercoledì e gli ottavi in programma giovedì.

LENERGY PISA – KFUM 4-3

Lenergy Pisa BS: Bernardeschi, Genovali, Bertacca, Hulk, Sciacca, Barsotti, Chiky Ardil, David Ardil, Casapieri, Mogavero. All. Matteo Marrucci.



KFUM Stavanger BS: Dyngeland, Cornet, Prinz, Pelicano, Haga, Axel, Haaland, Hellebust, Romain, Skarpholt, Brekken. All.: López Torres.



RETI: 12’ pt Axel, 6’ st Pelicano, 6’ st Hulk, 2’ tt Hulk, 5’ tt Mogavero, 6’ tt Mogavero, 9’ tt

Axel.

Last modified: Giugno 9, 2026